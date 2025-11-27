Güllük Yat Limanı Projesi İçin Bilirkişi Keşfi Düzenleniyor

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) Muğla'nın Milas ilçesinde 260 yat kapasiteli yat limanı projesine verilen ÇED olumlu raporuna karşı açılan dava kapsamında yarın Güllük sahilinde bilirkişi keşfi yapılacak.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Güllük Limanı'nda, ICC Güllük Marina İşletmeciliği A.Ş. tarafından kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında 260 yat bağlama kapasitesine sahip "Güllük Yat Limanı" projesinin yapılması planlanıyor. Proje için 2023 Şubat ayında Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlatılmıştı. Bu kapsamda 16 Mart 2023 tarihinde Güllük Mahallesi'nde Halkın Katılımı Toplantısı (HKT) gerçekleştirilmiş ve projeye 27 Aralık 2024 tarihinde ÇED olumlu raporu verilmişti.

Bölge halkının ÇED olumlu raporuna karşı açtığı dava kapsamında 28 Kasım Cuma günü bölgede bilirkişi keşfi yapılacak.Konuya ilişkin açıklama yapan Güllük Körfezi Koruma Platformu'ndan Neşe Tuncer, "Güllük'te yaşayanların, hafta sonlarında Milas'tan, Yatağan'dan hatta Bodrum'dan gelip deniz kenarında yürüyüş yapıp, kafelerde restoranlarda sosyalleştikleri, dinlendikleri Güllük sahiline yapılması planlanan Güllük Yat Limanı projesinin Çevresel Etki Değerlendirme raporuna karşı açılan davada yarın bilirkişi keşfi yapılacak" dedi.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Tuncer, "Güllük'ü herkesin hayali olan 'Ege'de bir balıkçı kasabası' olmaktan ebediyen çıkaracak, geçim ve yaşam haklarımızı ihlal eden, denizlerin akciğeri posidonia çayırlarını yok edecek ve denizle bağımızı koparacak bu yıkım projesini istemediğimizi hep birlikte bir kez daha göstermek için sizi yarın, 28 Kasım 2025 saat 10.00'dan itibaren Güllük sahiline bekliyoruz" ifadelerini kullandı.