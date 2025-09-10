Haberler

Güllübağ Tüneli'nde Tehlike Devam Ediyor: Sürücüler Çaresiz

Güncelleme:
Erzurum'un İspir ilçesindeki Güllübağ Tüneli, ışıklandırmaların çalışmaması ve uyarı tabelalarının devre dışı kalması nedeniyle sürücüler için tehlike arz ediyor. Geçmişte ölümlü kazalar yaşanırken, yetkililerin henüz bir önlem almaması tepkilere yol açtı.

Erzurum'un İspir ilçesinde bulunan Güllübağ Tüneli, uzun süredir sürücüler için adeta bir kabusa dönmüş durumda. Tünel giriş ve çıkışlarında bulunan ışıklandırmalar çalışmıyor. Tünel içindeki aydınlatmaların çoğu çalışmazken uyarı tabelalarının ikaz ışıkları da devre dışı kaldı. Gece saatlerinde ve kötü hava şartlarında sürücüler büyük tehlikeyle karşı karşıya kalıyor.

Onlarca kaza yaşandı

Vatandaşların defalarca yaptığı şikayetlere ve haberlere rağmen yetkililerden bir adım gelmedi. Geçtiğimiz yıl tünelde ölümlü bir kaza yaşandı, bu kış ise tünel çıkışında maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Her defasında tehlike gözler önüne serilmesine rağmen Karayolları yetkilileri bölgede henüz tedbir almadı.

Coğrafi şartlar riski katlıyor

Güllübağ Tüneli'nin bulunduğu bölge, yüksek kayalıklar ve zorlu coğrafi yapısıyla dikkat çekiyor. Bunun yanında bölgede yaban keçileri, ayılar, domuzlar, su samurları, tavşanlar ve farklı vahşi hayvanlar sık sık yola çıkıyor. Aydınlatmanın olmayışı, hem sürücülerin hem de bu canlıların hayatını ciddi şekilde tehdit ediyor.

Sürücüler tepkili

Sürücüler, "Bu bölgede defalarca kaza oldu, ölümler yaşandı, hala hiçbir önlem alınmadı. Bölgede tünel girişi ve çıkışında mutlaka gerekli tedbirler alınmalı" diye tepki gösterdiler. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
