Gülistan Doku soruşturmasında 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, iş insanı Mehmet A. ve eski köy korucusu Yılmaz A, jandarmadaki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yapılan ikinci dalga operasyonda aralarında tutuklu eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgu işlemleri tamamlanan Handan Sonel, Mehmet A. ve Yılmaz A. geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Şüphelilerin adliyeye sevk edildiği sırada Gülistan Doku'nun ailesi tepki gösterdi. Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku "katiller" diye bağırdı.

Kaynak: ANKA