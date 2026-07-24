Haberler

Gülistan Doku soruşturmasında 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Gülistan Doku soruşturmasında 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, iş insanı Mehmet A. ve eski köy korucusu Yılmaz A., jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Adliye önünde Doku'nun ailesi tepki gösterdi.

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, iş insanı Mehmet A. ve eski köy korucusu Yılmaz A, jandarmadaki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yapılan ikinci dalga operasyonda aralarında tutuklu eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgu işlemleri tamamlanan Handan Sonel, Mehmet A. ve Yılmaz A. geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Şüphelilerin adliyeye sevk edildiği sırada Gülistan Doku'nun ailesi tepki gösterdi. Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku "katiller" diye bağırdı.

Kaynak: ANKA
Özgür Özel CHP'den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu

Özgür Özel CHP'den istifa etti! İşte kurduğu partinin ismi

Özgür Özel'in ardından CHP'de deprem! İşte istifa eden milletvekili sayısı

Özel'in ardından CHP'de deprem! İstifa eden vekil sayısı netleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zincir marketlerde satılan ünlü peynirde büyük tehlike! Hepsi toplatıldı

Zincir markette satılan ünlü peynirde büyük tehlike! Hepsi toplatıldı
Afyonkarahisar’da katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var

Afyon’da katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var
Aşırı sıcaklarda beyin kanaması riski artıyor

Aşırı sıcaklarda beyin kanaması riski artıyor
Milyonlarca liralık lüks otomobil seyir halindeyken küle döndü

Servet değerindeki otomobil seyir halindeyken küle döndü
Simge Sağın'ın tatilden paylaştığı fotoğrafı görenler çıplak sandı

Tatilden fotoğraf paylaştı, gören herkes çıplak sandı

CHP'de büyük çöküş! Meclis'teki parti sıralaması değişti

CHP'de büyük çöküş! Meclis'teki sıralama altüst oldu
Okulda mide bulandıran olay! Öğretmene 2 yıl hapis cezası verildi

Okulda mide bulandıran olay! Mahkeme öğretmene acımadı