Gülistan Doku'nun Annesi Bedriye Doku Hastaneye Kaldırıldı
Tunceli'de Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde 7 kişi adliyeye sevk edilirken, anne Bedriye Doku fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
(TUNCELİ) - Haber: Caner AKTAN
Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden 7'si daha bu sabah Tunceli Adliyesine sevk edildi.
Şüphelilerin adliye önüne getirildiği sırada fenalaşan Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku için ambulans çağrıldı. Bedriye Doku, tedavisi için Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaynak: ANKA