Gülbahar Hatun hatim ve dualarla anıldı

Yavuz Sultan Selim'in annesi Gülbahar Hatun, vakfettiği eserlerle imar edilen Gülbahar Hatun Camii yanında yer alan türbesinde düzenlenen hatim ve dua programıyla anıldı.

Trabzon'da Gülbahar Hatun Türbesi'nde hatim ve dua programı gerçekleştirildi. Düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Programda başta Gülbahar Hatun olmak üzere Rahmet-i Rahman'a kavuşan tüm şehit anneleri ve hayatını kaybeden kadınlar için de dua edildi. Ramazan ayı boyunca her Cuma günü aynı saatte ruhu şerifleri için dua okunacağı belirtilerek, tüm Trabzon halkı programa davet edildi.

Programda konuşan Trabzon Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Feride Öztürk, amaçlarının sadaka-i cariye ve vakıf anlayışını yeniden hatırlatmak olduğunu belirterek, "Kültürümüzde çok önemli bir yere sahip olan sadaka-i cariye ve vakıf anlayışını gençlerimize ve şehrimize yeniden hatırlatmak, bu kültürün Trabzon'daki en güzide örneklerinden biri olan Gülbahar Hatun'u ön plana çıkarmaktır. Gülbahar Hatun bizlere Yavuz Sultan Selim'in emanetidir. Yavuz Sultan Selim bu şehirde 23 yıl valilik yapmış, ardından Osmanlı padişahı olmuş önemli bir devlet adamıdır" dedi.

Gülbahar Hatun'un yalnızca tarihi bir şahsiyet olmadığını ifade eden Öztürk, "Kahramanmaraş ile Trabzon arasında bugün dahi süren kardeşlik ve gönül bağının kurulmasına vesile olan kıymetli bir hanımefendidir. Gülbahar Hatun aynı zamanda bir iyilik sembolüdür. Ramazan ayında bu iyilik sembolünü yeniden hatırlatmak, vakıf kültürünü, paylaşmayı ve hayrı çoğaltmayı ön plana çıkarmak istedik" diye konuştu.

Türbenin Ramazan ayı boyunca her Cuma günü saat 10.30'dan öğle namazına kadar ziyarete açık olacağını belirten Öztürk, "Her hafta tüm geçmişlerimiz, Rahmet-i Rahman'a kavuşan kadınlarımız, şehit annelerimiz ve bütün vefat edenlerimiz için dualar edilecektir. Tüm Trabzon halkını buraya davet ediyoruz. Gülbahar Hatun'u anmak, yaşatmak ve onun gibi iyilikle iz bırakan kadınlarımızın hatırasını diri tutmak için Trabzon'un kadınları adına çalışmaya, üretmeye ve iyiliği çoğaltmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı