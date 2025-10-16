Haberler

GÜKSAD'dan 'Terörsüz Türkiye' İçin Anlamlı Etkinlik

GÜKSAD'dan 'Terörsüz Türkiye' İçin Anlamlı Etkinlik
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane Kültür ve Sanat Derneği (GÜKSAD) üyeleri, Mardin'e giden yolculara yöresel lezzetler sunarak 'Terörsüz Türkiye' sürecine destek verdiler. Etkinlikteki ikramlar, kardeşlik ve Anadolu misafirperverliğini vurguladı.

Gümüşhane Kültür ve Sanat Derneği (GÜKSAD) üyeleri, "Terörsüz Türkiye" sürecine destek amacıyla Mardin'e giden bir yolcu otobüsünü durdurarak, yolculara pestil, köme ve kuşburnu ikramında bulundu.

Gümüşhane'de "Yolunuzu Tatlıyla Kesiyoruz" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Trabzon'dan Mardin'e seyahat eden yolcular GÜKSAD üyeleri tarafından Gümüşhane'de karşılandı. Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan etkinlikte, yolculara Gümüşhane'nin yöresel lezzetleri olan pestil, köme ve kuşburnu içeceği ikram edildi. Etkinlikle farklı şehirlerde yaşayan vatandaşlar arasında kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi, Anadolu misafirperverliğinin vurgulanması ve terörsüz bir Türkiye idealine katkı sunulması amaçlandı.

GÜKSAD Başkanı Av. Ali Haydar Dereli, programın sadece bir ikram olmadığını belirterek, "Bu küçük ama anlam dolu jest, farklı şehirlerde yaşıyor olsak da aynı vatanın evlatları olduğumuzu bize hatırlatıyor. Her tebessüm, her ikram, kardeşliğimizin simgesidir" dedi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
95 Türk tırı, İstanbul'da rehin tutuluyor

95 tır, günlerdir İstanbul'da rehin! Nedeni uykuları kaçıracak cinsten
Türk hackerlar, ABD ve Kanada'da havalimanların anons sistemine sızdı

Trump ve Netanyahu için yapılan anonslar bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı yayında konuşan Burak Yılmaz'ın telefonuna sürpriz mesaj! Bakın kimden

Canlı yayında mesaj geldi: Kim olduğunu görünce havalara uçtu
Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı'na 6 yıl 10 ay hapis cezası

Giydirdiği peruğun bedeli ağır oldu
Görüşme gerçekleştirildi! Arda Güler imzayı atıyor

Görüşme gerçekleştirildi! Arda Güler imzayı atıyor
Uçaksavar mermisi bile var! O kentimizde cephanelik üretmişler

Uçaksavar mermisi bile var! O kentimizde resmen cephanelik üretmişler
Canlı yayında konuşan Burak Yılmaz'ın telefonuna sürpriz mesaj! Bakın kimden

Canlı yayında mesaj geldi: Kim olduğunu görünce havalara uçtu
Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu

Yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu
Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yaptığı yoruma tepki yağıyor

Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yorumuna tepki yağıyor
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Zaha'dan eski takım arkadaşına zehir zemberek sözler: Midemi bulandırıyor

Eski takım arkadaşına zehir zemberek sözler: Midemi bulandırıyor
Sıla ve İlker Kaleli'den Harbiye sahnesinde aşk dolu anlar

Ünlü şarkıcı Harbiye sahnesinde sevgilisini görünce dayanamadı
3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu gencin eski hali ortaya çıktı
Son karar verildi! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık

Son karar verildi! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık
Fatih Tekke, İrfan Can Kahveci'nin yanında Fenerbahçe'den bir yıldızı daha istiyor

İrfan Can'ın yanında Fener'den bir yıldız daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.