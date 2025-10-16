GÜKSAD'dan 'Terörsüz Türkiye' İçin Anlamlı Etkinlik

Gümüşhane Kültür ve Sanat Derneği (GÜKSAD) üyeleri, "Terörsüz Türkiye" sürecine destek amacıyla Mardin'e giden bir yolcu otobüsünü durdurarak, yolculara pestil, köme ve kuşburnu ikramında bulundu.

Gümüşhane'de "Yolunuzu Tatlıyla Kesiyoruz" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Trabzon'dan Mardin'e seyahat eden yolcular GÜKSAD üyeleri tarafından Gümüşhane'de karşılandı. Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan etkinlikte, yolculara Gümüşhane'nin yöresel lezzetleri olan pestil, köme ve kuşburnu içeceği ikram edildi. Etkinlikle farklı şehirlerde yaşayan vatandaşlar arasında kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi, Anadolu misafirperverliğinin vurgulanması ve terörsüz bir Türkiye idealine katkı sunulması amaçlandı.

GÜKSAD Başkanı Av. Ali Haydar Dereli, programın sadece bir ikram olmadığını belirterek, "Bu küçük ama anlam dolu jest, farklı şehirlerde yaşıyor olsak da aynı vatanın evlatları olduğumuzu bize hatırlatıyor. Her tebessüm, her ikram, kardeşliğimizin simgesidir" dedi. - GÜMÜŞHANE