Güç Birliği Derneği Başkanı Altay: "İnsanlar Bez ve Mama, Elektrik ve Doğal Gaz Parası İstemeye Geliyor"

Sinop Güç Birliği Derneği Başkanı Erdoğan Altay, "Eskiden derneğimize insanlar tüp için, yağ için gelirdi. Ama artık her şey için geliyorlar. İnsanların bez ve mama ihtiyaçları inanılmaz fazla. Bez ve mamanın dışında doğal gaz faturası için para, elektrik faturası için para yani bunlarla ilgili çok yoğun talepler var" dedi.

Sinop Güç Birliği Derneği Başkanı Erdoğan Altay, 2013 yılında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım yapmak üzere kurulan derneğin faaliyetlerini anlatırken, hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşların yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti. Altay, "İnsanların alım gücü kalmadı. Asgari ücret 2 bin küsurdan geldi 4 bin liralara. Ama o 4 bin liralık alım gücü o 2 bin lira alım gücünden daha düştü" dedi. Altay, şunları söyledi:

"Biz 2013 yılından beri Ramazan aylarında koli dağıtımları, Kurbanlarda et dağıtımları yapıyoruz. Onun dışında Ramazan aylarında gıda kolisi dağıtımı yapıyoruz. Yanmış evlerde tadilatlar yapıyoruz. Onun dışında 23 Nisanlar da etkinliklerimiz oluyor. Festivallerimiz oluyor. Kısacası birçok etkinliklerde yer alıyoruz. Biz bu yardımlara başladığımız zaman ilk etapta 100 aileye yardım yardım yapmıştık. Daha sonra 100-150-200 aile derken bu sene korkunç bir talep oldu. 700 sayısına ulaştık ve hala talep gelmeye devam ediyor. İnsanlar farklı taleplerle geliyor. Eskiden insanlar tüp için, yağ için gelirdi. Ama artık her şey için geliyorlar. Mesela bu dönemlerde bizim en dikkatimizi çeken bez ve mama. İnsanların bez ve mama ihtiyaçları inanılmaz fazla. Bez ve mamanın dışında doğalgaz faturası için para, elektrik faturası için para yani bunlarla ilgili çok yoğun talepler var. Bu doğalgaz, elektrik paraları, bez ve mama bu 4 kaleme insanlar inanılmaz ihtiyaç duyuyorlar.

İnsanların alım gücü kalmadı. Asgari ücret 2 bin küsurlardan geldi 4 bin liralara. Ama o 4 bin liralık alım gücü o 2 bin lira alım gücünden daha düştü. Bu sayede insanlar kıla kıl yetirebiliyorlardı. Birçok istediklerini alabiliyorlardı. Ama yüzde 300, yüzde 400 civarından gelen zamlardan sonra o aldıkları zam eridi. Alım güçleri düştü. Alım güçleri düşünce de bunlara yoğun bir talep oldu. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye'nin her yerinden takipçimiz var. Dünyanın her yerinden takipçimiz var. İnanın artık insanlar o kadar dipteler ki, onları çıkarmak artık vefa seviyesine ulaşmak falan yani nerdeyse imkansız hale dönüştü. Biz tabi elimizden geldiği kadar belli bir kısmını kurtarıyoruz diyelim ama bir kısım daha kalıyor. Ben her zaman söylüyorum bu yardım olaylarında herkes çok mutlu oluyor. Ben diyorum ki bunun sonu hep acıdır. Mesela diyelim 700 tane insana yardım ettik. Ama 700 kişi daha var aç olan. Ama bizim de öyle bir gücümüz yok. Biz mutlu ettiğimiz insanların dışında mutsuz olanları da görüyoruz. O acıyı görüyoruz biz yani. Yetmek istiyoruz, yetemiyoruz. Biz de dediğim gibi işçiyiz, emekliyiz. 30 üyemiz var. Biz yardımı yapıyoruz. Cebimizden bile veriyoruz. Ama bizim de çocuğumuz var. Biz onları da geçindirmek zorundayız. Yetemiyoruz ama elimizden geleni de yapmaya devam ediyoruz, edeceğiz de."