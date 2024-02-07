Üye Girişi
Haberler

Gaziantep Ticaret Odası, Gazi Unvanı Kutlamalarını Kan Bağışı Kampanyasıyla Sürdürüyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), şehre verilen 'Gazi' unvanının 103. yıl dönümünü gelenekselleşen kan bağışı kampanyasıyla kutluyor. GTO Başkanları, tüm Gazianteplileri bu yıl 7. kez düzenlenecek olan kampanyaya davet ederek, 'Birçok insanın size ihtiyacı var!' dedi. Kampanya, 8 Şubat Perşembe günü Gaziantep Ticaret Odası'nda gerçekleştirilecek.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) şehre "Gazi" unvanı verilişinin 103. yıl dönümünü bu yıl da gelenekselleşen kan bağışı kampanyası ile kutluyor.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, Gaziantep'e "Gazi" unvanı verilişinin 103. yıl dönümünü yayımladıkları mesajla kutladılar. GTO Başkanları mesajlarında tüm Gazianteplileri "Birçok insanın size ihtiyacı var!" diyerek bu yıl 7. kez düzenlenecek olan kan bağışı kampanyasına davet etti.

GTO Başkanları, Gaziantepli olmaktan onur ve gurur duyduklarını belirttikleri mesajlarında şunları ifade ettiler: "Kahraman ecdadımız 103 yıl önce tüm zorluklara ve imkansızlıklara rağmen destansı bir mücadele vererek cennet vatanımız ve özgürlüğümüz için can pahasına direndi. Bu emsalsiz direniş sonucunda da Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ile aynı unvanı "Gazi" unvanını paylaşma şerefine nail olduk. Ne mutlu ki bizlere böyle kahraman ecdadın torunlarıyız Her bir hemşehrimiz gibi bizler de Gaziantepli olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Bunun yanı sıra her bir Gaziantepli gibi de büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Atalarımız nasıl bu topraklar için can verdiyse bizler de necip Türk milletini daha güçlü kılmak için canla başla çalışmalı, üretmeli, değer oluşturulmalı ve ecdadın mirasına sahip çıkmalıyız."

"Bu özel günde gelin hayat kurtaralım"

GTO Başkanları, "Birçok insanın size ihtiyacı var! Şehrimize gazi unvanı verilişinin yıl dönümünü kutlayacağımız bu özel günde gelin hayat kurtaralım. Geleneksel kan bağışı kampanyası için GTO'da buluşalım" diyerek şöyle devam etti: "Gaziantep Ticaret Odası olarak her yıl şehrimize 'Gazi' unvanının verilişinin yıl dönümü olan 8 Şubat'ta kan bağışı kampanyası düzenliyoruz. Yalnızca geçtiğimiz yıl malum deprem felaketi nedeniyle kampanyamızı gerçekleştiremedik. Bu yıl ise kampanyamızın 7.'sini düzenliyoruz. Her sene dediğimiz gibi canıyla tarih yazanların torunları kanıyla hayat kurtaracak. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizi 8 Şubat Perşembe günü kan bağışı kampanyamıza katılmak üzere Gaziantep Ticaret Odasına davet ediyoruz.

Gazi' unvanı alışımızın 103. yıl dönümünü gururla kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını, kahraman atalarımızı ve tüm şehitlerimizi minnetle yad ediyoruz." - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gaziantep Ticaret Odası Gaziantep Yerel Haberler

Bakmadan Geçme

Alper Gezeravcı uzaydan döndü mü? Ne zaman, hangi gün dönecek? Başak Demirtaş neden aday olmadı, adaylıktan neden çekildi? 8 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 8 Şubat Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? AK Parti Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları kimler oldu? Kuruluş Osman full HD bölüm izle! Kuruluş Osman 147. bölüm full HD izleme linki! Kuruluş Osman son bölüm neler oldu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 7 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Aslıhan Kapanşahin kimdir? Aslıhan Kapanşahin Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna mı dahil oldu? Güncel dolar kuru 7 Şubat | 1 Dolar ne kadar, kaç TL? Canlı dolar kuru! Lütfü Savaş yeniden aday olacak mı? Lütfü Savaş hangi partiden aday olacak? Mehmet Özhaseki deprem açıklaması! Mehmet Özhaseki deprem için ne dedi? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 7 Şubat Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? ŞANLIURFA TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI: Şanlıurfa deprem konutları kura çekimi sonuçları nereden bakılır, öğrenilir? AK Parti Haliliye adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 AK Parti Haliliye Belediye Başkan adayı kim? AK Parti Siverek adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 AK Parti Siverek Belediye Başkan adayı kim? AK PARTİ ŞANLIURFA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI CANLI İZLE | 7 Şubat AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan adayları listesi!
title