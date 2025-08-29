GTO Başkanları 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkanlar yayımladıkları ortak mesajda şu ifadelere yer verdi: "30 Ağustos; milletimizin bağımsızlık azmini ve vatan sevgisini tüm dünyaya ilan ettiği, tarihimizin dönüm noktalarından biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, aziz milletimizin kararlılığı ve kahramanlığıyla kazanılan Büyük Taarruz Zaferi, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atmış, milletimizin bağımsızlık yolundaki iradesini tüm dünyaya göstermiştir. Atatürk'ün dediği gibi: 'Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.' Bu büyük zaferin ışığında milletimizin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesini, birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmayı sürdüreceğiz. Bugün, bu toprakları bize vatan kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gururla kutluyoruz. Gaziantep iş dünyası olarak bizler de Atatürk'ün "en büyük eserim" dediği Cumhuriyetimizi korumak, üretmek, çalışmak ve ülkemize değer katmak için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Geçmişten aldığımız güç ve ilhamla, geleceğe daha güçlü bir Türkiye bırakmak için birlik ve beraberlik içinde çalışmayı sürdüreceğiz." - GAZİANTEP