Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

GSO Başkanı Ünverdi: Ramazan Bayramı'nın manevi huzuru yaşanıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Ramazan ayının ardından Ramazan Bayramı'na kavuşmanın manevi huzurunun yaşandığını belirterek, bu müstesna günlerin tüm dünyada daha güzel günlere vesile olması temennisinde bulundu.

Son yıllarda dünyayı sarsan önemli gelişmeler yaşandığını belirten Ünverdi, pandemi, savaşlar, krizler ve tabiat olaylarının tüm insanlık üzerinde derin yaralar açtığını belirterek, "Ülke olarak bizler de geçtiğimiz yıl asrın felaketi olarak adlandırılan büyük bir deprem yaşadık ve üzerinden geçen bir yılda birlik, kardeşlik ve dayanışma içerisinde yaralarımızı sarmayı sürdürürken, bölge olarak önemli mesafeler katettik. Bu müstesna günlerin manevi ikliminde zorda olan kardeşlerimize el uzatmaya ve birbirimize destek olmaya da devam ediyoruz. Dünyada yaşanan bu kaotik ortamda, Ramazan ayının kazanımlarını tüm yıla yayarak milli birlik ve kardeşliğimize sahip çıkmalıyız. İnsanlık olarak birbirimize, tabiata ve tüm canlılara karşı sorumluklarımız çerçevesinde bir öze dönüş ihtiyacının olduğunu bugünlerde çok daha iyi görüyoruz. Tüm dünya insani değerler etrafında birleşmeli, barışı, yaşatmayı ve gelecek adına daha yaşanabilir bir dünyayı inşa etmek için çaba sarf etmelidir. Savaşların son bulduğu, mazlumların gözyaşının dindiği bir dünya hepimizin öncelikli dileğidir" dedi.

Ünverdi, "Ramazan Bayramı'nın aziz milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini, savaş bölgelerindeki kardeşlerimizin ve tüm mazlumların acılarının dinmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bu duygularla, Ramazan ayından başlayarak bayrama kadar gönül dünyamıza kattığı zenginliklerin ve maneviyatın artarak devam etmesini, tüm dünyada barış ve huzura vesile olmasını diliyor, hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gaziantep Sanayi Odası Ramazan Bayramı Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yargı dizisi bitiyor mu? Yargı neden final yapıyor? Yargı final bölümü ne zaman? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 8 NİSAN | Baraj doluluk oranı nedir? İstanbul barajlarının yüzde kaçı dolu? Meral Akşener yeniden aday olacak mı? İYİ Parti Genel Başkanlık seçimi ne zaman? 2024 Bayram namazı saatleri! Bayram namazı kaçta kılınacak? 81 il için bayram namazı saatleri... 8 NİSAN dolar, euro ve altın ne kadar? Dolar kaç TL oldu? Gram altın ne kadar? SED ödemesi bayram öncesi yatar mı? SED Nİsan ayı ödemeleri 2024! Güneş Tutulması saat kaçta? 8 NİSAN Güneş Tutulması ne zaman başlayacak, etkileri neler? Gökhan Zeybek kimdir? Halk Tv konuğu Gökhan Zeybek kaç yaşında, nereli? Gökhan Zeybek biyografisi! BAYRAM TATİLİ BANKALAR AÇIK MI? Bankalar bugün açık mı? 8-9 Nisan Bankalar çalışıyor mu? Bankaların mesai saatleri! Nuri Alço yaşıyor mu? Nuri Alço'ya ne oldu, son durumu ne? A101 AKTÜEL KATALOĞU 8-11 NİSAN | A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 fiyat listesi! Rasim Ozan Kütahyalı ve Ahmet Çakar neden kavga etti? Rasim Ozan, Ahmet Çakar'a ne dedi, olay ne? BİM AKTÜEL KATALOĞU 8-10 NİSAN YAYINLANDI | BİM bu hafta katalog ürünleri neler? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi! Meral Akşener İyi Parti Genel Başkanlığına aday olmayacak mı? İyi Parti'de Meral Akşener dönemi bitti mi? Meral Akşener istifa mı etti? Süper Kupa maçına Wanda Nara yorumu! Wanda Nara Fenerbahçelilere ne dedi? Wanda'nın paylaşımı neden gündem oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title