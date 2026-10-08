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GSB yurtlarına yeni yerleşen gençler Muğla’yı 'Gelin Tanış Olalım' ile keşfediyor

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GSB yurtlarına yeni yerleşen gençler Muğla’yı 'Gelin Tanış Olalım' ile keşfediyor
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Muğla Gençlik Yılı kapsamında GSB yurtlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler için 'Gelin Tanış Olalım' programı başladı. Programın ilk durağında gençler Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı ziyaret etti; ardından Menteşe'nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini keşfe çıktı.

Muğla Gençlik Yılı kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler için düzenlenen "Gelin Tanış Olalım" programı başladı. Programın ilk durağında gençler, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

Muğla'da üniversite eğitimi almak üzere kente gelen ve GSB yurtlarına ilk kez yerleşen gençlerin şehre uyum sağlamaları, Muğla'nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanımaları amacıyla "Gelin Tanış Olalım" programı düzenlendi.

Program kapsamında gençler, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret ederek bir araya geldi. Vali Akbıyık, gençlerle yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti.

Ziyaretin ardından öğrenciler, Menteşe ilçesinin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini keşfetmek üzere düzenlenen etkinliklere katıldı.

Amaç, gençlere Muğla'yı tanıtmak

Program ile farklı şehirlerden Muğla'ya gelen gençlerin kente daha hızlı uyum sağlamaları, sosyal ve kültürel yaşamı yakından tanımaları hedefleniyor. GSB yurtlarında kalan öğrencilerin Muğla'yı yalnızca eğitim gördükleri bir şehir olarak değil; tarihi, kültürü ve doğal güzellikleriyle tanıdıkları, keşfettikleri ve güzel hatıralar biriktirdikleri bir şehir olarak benimsemeleri amaçlanıyor.

"Gelin Tanış Olalım" programı kapsamında gençlerin önümüzdeki süreçte Muğla'nın farklı noktalarını ziyaret ederek kentin tarihi ve kültürel değerlerini yakından tanımalarının sağlanacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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