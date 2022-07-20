Grup İsyan Ateşi Üyelerinin Tunceli'ye Girişine İzin Verilmiyor
ANKA - Yerel
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Tunceli Valiliği tarafından konserleri yasaklanan Grup İsyan Ateşi üyeleri Erzincan-Tunceli yolunun Mutu Köprüsü mevkiinde bekletiliyor.
HÜSNİYE KARAKOYUN
Tunceli Valiliği tarafından konserleri yasaklanan Grup İsyan Ateşi üyeleri Erzincan- Tunceli yolunun Mutu Köprüsü mevkiinde bekletiliyor.
Valilik kararıyla, 20. Munzur Kültür ve Doğa Festivali kapsamında Grup Yorum ile Grup İsyan Ateşi'nin sahneye çıkması yasaklandı. Grup üyeleri, İstanbul'dan otobüslerle Erzincan güzergahından Tunceli'ye gelmek üzereyken Mutu Köprüsünde askeri kontrol noktasında araçtan indirilerek Tunceli'ye gelmeleri engellendi.
HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü ve Festival Tertip Komitesi üyelerinin engellemenin kaldırılması için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.
ANKA / Yerel