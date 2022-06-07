'grebo Hamza Çavuş Parkı' 9 Haziran'da Turgutlu'da Açılıyor - Haberler

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'grebo Hamza Çavuş Parkı' 9 Haziran'da Turgutlu'da Açılıyor

ANKA - Yerel
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'grebo Hamza Çavuş Parkı' 9 Haziran'da Turgutlu'da Açılıyor

Turgutlu Belediyesi, Grebo Hamza Çavuş Parkı’nı düzenleyeceği törenle hizmete açacak. Açılış, 9 Haziran Perşembe günü saat 15.00’te Ergenekon Mahallesi İsmail Kırdar Sokak'ta gerçekleşecek.

Turgutlu Belediyesi, Grebo Hamza Çavuş Parkı'nı düzenleyeceği törenle hizmete açacak. Açılış, 9 Haziran Perşembe günü saat 15.00'te Ergenekon Mahallesi İsmail Kırdar Sokak'ta gerçekleşecek.

Turgutlu Belediyesi, Milli Mücadele Dönemi'nin önemli kahramanlarından biri olan Grebo Hamza Çavuş'un ismini Ergenekon Mahallesi'nde ölümsüzleştirdi. Balkan, Çanakkale, Sina, Kafkas cepheleri gazisi olan, günümüzde Küllük olarak anılan Hacı Zeynel Camii ve çevresini Yunan askerleriyle çarpışarak yanmaktan kurtaran Boşnak Grebo (Baysak) Hamza Çavuş'un ismi, Ergenekon Mahallesi İsmail Kırdar Sokakta yer alan parka verildi.

Grebo Hamza Çavuş Parkı'nın açılışı, 9 Haziran Perşembe günü saat 15.00'te Ergenekon Mahallesi İsmail Kırdar Sokakta gerçekleşecek.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Kahramanlarımızın isimlerini Turgutlu'muzda yaşatıyoruz. Milli Mücadele Dönemi'mizin önemli kahramanlarından Grebo Hamza Çavuş'un ismini ölümsüzleştireceğimiz parkımızın açılışına tüm halkımızı davet ediyorum" dedi.

ANKA / Yerel

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