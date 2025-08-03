Gözlük Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Gözlük Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
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Eskişehir'de gözlükçülük yapan Samet Beler, yaz aylarında güneş ışınlarından korunmak için Sağlık Bakanlığı onaylı ve polarize camlı gözlüklerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Merdiven altı gözlüklerin göz sağlığına zarar verdiği konusunda uyarılarda bulundu.

Eskişehir'de gözlükçülük yapan Samet Beler, göz sağlığını korumak için ürün tercihinde Sağlık Bakanlığı onaylı ve polarize camlı ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Yaz aylarında etkisini arttıran zararlı güneş ışınlarından korunmak isteyen bazı vatandaşlar çareyi gözlük kullanmakta buluyor. Eskişehir'de gözlükçülük yapan Samet Beler, artan gözlük talebi sebebi ile kaliteye dikkat çekerek merdiven altı ürünlere karşı uyarılarda bulundu. Göz sağlığını korumak için cam ve çerçeve kalitesine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Beler, özellikle polarize camlı ve Sağlık Bakanlığı onaylı ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

"Gözlüğün gözü tam kapatması önemli"

Güneş gözlüğü tercih ederken cam kalitesinin yanı sıra çerçevenin de önemli olduğunu belirten Samet Beler, "Gözlüğün gözü tam olarak kapatması gerekir. Özellikle kaş üstünden ve yanlardan gelen ışığı engellemesi önemli. Ayrıca camın kalitesi iyi olmalı. Deniz gibi yansımaların yoğun olduğu ortamlarda ise polarize cam tercih edilmeli" dedi.

"Merdiven altı gözlükler göz sağlığına zarar verir"

Çarşı ve pazarda ucuz fiyatlarla satılan merdiven altı gözlüklerin göz sağlığı için risk oluşturduğunu vurgulayan Beler, "Bu tür gözlüklerin Sağlık Bakanlığı onayı yoksa göze zarar verebilir. Normalde ışığı kesip gözü koruması gereken camlar, merdiven altında yapıldığı için ışığı daha çok toplayarak göze zarar verir" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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