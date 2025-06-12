Görüntü Türkiye'den! Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu

Görüntü Türkiye'den! Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu
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Görüntü Türkiye'den! Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu
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Sakarya'da Karasu Yolu üzerinde bir sürücü, yeni başlatılan radar uygulamasına ilginç bir şekilde tepki gösterdi. Refüje çıkan sürücü, karşı yönden gelen araçlara el hareketleriyle "radar var" uyarısı yaptı.

Sakarya'da yeni başlatılan radar uygulaması ilginç bir olaya sahne oldu. Karasu Yolu üzerinde seyreden bir sürücü, refüje çıkarak karşı yönden gelen araçları radar kontrolü konusunda el hareketleriyle uyardı.

"RADAR VAR" MESAJI VERDİ

Radar noktasını geçtikten sonra aracını uygun bir yere park eden sürücü, refüje geçerek yoğun trafikte elleriyle işaret vererek "radar var" mesajı vermeye başladı. O anları gören sürücüler şaşkınlığını gizleyemezken, bazıları da diğer sürücüleri uyaran vatandaşa selektörle destek verdi.

"VATANDAŞ DAYANIŞMASI"

Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler kısa sürede yayıldı. Kimi kullanıcılar durumu "vatandaş dayanışması" olarak değerlendirirken, kimileri de bu davranışın yasalara aykırı olabileceğine dikkat çekti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıİbrahim Gökmen:

radar bilgilendirmeyi devlet bu adam gibi adam gibi yapsın. biz de yavaşlarız... gidiyoruz işte uzun ince bir yolda....

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Haber YorumlarıKablobükücü:

İyi halt etmiş

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Haber YorumlarıMehmet Elma:

helalin var abi

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Haber YorumlarıŞÜKRÜ GÜZEN:

Helal olsun sana. Riski meşru yollarla önlemek ...... Bu da güzel bir şey..

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Haber Yorumlarırv4jsgcdct:

Maymuna çevirdiniz milleti.

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