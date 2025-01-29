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Görme Engelliler için Erişilebilir Sosyal Medya Çağrısı

Görme Engelliler için Erişilebilir Sosyal Medya Çağrısı
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Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi Başkanı Bayram Özen, kamu kurumlarının sosyal medya paylaşımlarında görsel içeriklerin betimlenmesinin önemine dikkat çekerek, görme engellilerin bilgiye erişimlerinin artırılması gerektiğini belirtti.

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi Başkanı Bayram Özen, kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal medya paylaşımlarında görme engellilerin bilgilendirilmesi hakkında çağrıda bulunarak, görselin içeriğinin betimlenmemesi nedeniyle görme engellilerin yapılan paylaşımlardan bilgi sahibi olamadığını belirtti.

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi Başkanı Bayram Özen, kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal medya hesaplarında yapılan yazılı paylaşımların fotoğraf şeklinde paylaşılması ve görselin içeriğinin betimlenmemesi nedeniyle görme engellilerin yapılan paylaşımlardan bilgi sahibi olamadığını belirtti. Başkan Özen, bu duruma dikkat çekmek ve çözüm bulmak amacıyla görme engelliler olarak bir çağrıda bulunduklarını ifade etti. "Körler burada, görseli açıkla" diyerek sosyal medya paylaşımlarının erişilebilirliğinin artırılmasını ve herkesin bilgiye eşit şekilde ulaşabilmesini sağlamak istediklerini vurguladı.

Özen, "Sosyal medya paylaşımlarının erişilebilirliğini artırmak ve herkesin bilgiye eşit şekilde ulaşabilmesini sağlamak amacıyla, görsellerin içeriğinin betimlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu sayede, görme engelli bireyler de yapılan paylaşımlardan bilgi sahibi olabilecek ve toplumsal hayata daha aktif bir şekilde katılım gösterebilecektir. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarını, sosyal medya paylaşımlarında görsel içeriklerin betimlenmesine özen göstermeye davet ediyoruz. Bu konuda göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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