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Görme Engelli Selim Demirci, Koyunlarına Adadığı Hayatıyla Örnek Oluyor

Görme Engelli Selim Demirci, Koyunlarına Adadığı Hayatıyla Örnek Oluyor
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Zonguldak'ta 25 yaşındaki görme engelli Selim Demirci, çobanlık yaparak engelli vatandaşlara ilham veriyor. Koyunlarıyla kurduğu bağ ve azmi, hayatta başarılı olmanın mümkün olduğunu gösteriyor.

Zonguldak'ta iki koyun ile çobanlık yapmaya başlayan 25 yaşındaki görme engelli Selim Demirci, hayatını adeta koyunlarına adadı. Demirci, azmiyle engelli vatandaşlara da örnek oldu.

Alaplı ilçesine bağlı Gümeli bledesinde dünyaya gelen 25 yaşındaki Selim Demirci, görme engeli sebebiyle 8 yılını İstanbul'da geçirdiğini söyledi. Veysel Vardal Görme Engelliler İlköğretim Okulu'ndan mezun olan Demirci, Türkan Sabancı Ortaokulu'nu tamamladı. İstanbul'daki eğitim hayatı sonrası ilçeye dönen Demirci, burada da Alaplı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde lise eğitimini tamamladı.

Çiftçi bir ailenin çocuğu olduğunu ifade eden Demirci, çobanlık yapmaya karar verdi. Bir koyun ile mesleğe başlayan Demirci, hayırsever bir vatandaşın hediyesi ile iki koyuna çobanlık yapmaya devam ediyor. Çobanlık mesleğine merakı sayesinde başladığını ifade eden Selim Demirci, azmiyle de engelli vatandaşlara örnek oldu.

"Koyunlarım beni tanıyor"

Koyunlar ile ilgilenmenin, uğraşmanın kendisi için güzel bir uğraşı olduğunu belirten Demirci, "Hayvanlar ne kadar uzağa giderse gitsin, çağırınca gelir. Fakat şöyle bir durum var. Karınları doyunca geliyorlar. Yine de gelirler. Ünlü bir çobanımız vardı. 'Bunlar beni tanıyorlar' diyordu. Ben onun gibi olmasam da koyunlarım beni tanıyor. Beni biliyorlar. Bazen ben olmayınca babamlar koyunlarımı otlatmaya götürür. Ama genellikle beni daha çok benimsiyorlar. Alandan uzaklaşayım, kendileri rahat bir şekilde gelip beni bulurlar" dedi.

"Kendimi adeta hayvanlarıma adadım"

Yakınlarının tarlalarına giderek, yamaçlara inerek hayvanlarını otlattığını söyleyen Demirci, "Bu iş engel değildir. Bir işi sevdiğiniz zaman yapabilirsiniz. Gerçekten böyle. Ben iki koyuna da bakabilirim. Üç ve daha fazlasına da bakabilirim, otlatabilirim. Yamaçlara gidip gelebiliyorum. Ailem bana 'gitme' diyor. Sağolsunlar beni düşünüyorlar. Ben de 'hayvanlarım iyi olsun. Güzel gelişsinler. Karınları doysun' diye gidiyorum. Zor olmuyor. Bir işi gerçekten severek yaparsanız. Hakikaten o iş size kolay geliyor. Herkesin kendine ait özelliği vardır. Ben de bu işi seviyorum. Doğuştan görme engelliyim. Kendimi bunlara adadım desem yeridir" şeklinde konuştu.

İkinci koyunu kendisine hediye eden hayırsevere de teşekkür eden Demirci, "Koyunu bana hediye eden değerli büyüğüm Muharrem ağabey. Onun da kendine ait koyunları var. Bana sağolsun o koyun hediye etti" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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