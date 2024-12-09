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Görme Engelli Öğrencilerden Anlamlı Etkinlik: Kur'an-ı Kerim ve İlahiler Braille ile Okundu

Görme Engelli Öğrencilerden Anlamlı Etkinlik: Kur'an-ı Kerim ve İlahiler Braille ile Okundu
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde düzenlenen etkinlikte, görme engelli öğrenciler Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim okudu ve ilahi söyledi. Etkinlik, öğrencilerin engellerine rağmen dini eğitimlerini sürdürmeleri adına önemli anlar yaşattı.

Bursa'nın Nilüfer İlçesi'nde görme engelli öğrenciler Kuran Kursu'nda öğrendikleri Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim ve ilahi okudu.

Konak Mahallesi Nilüfer Kur'an Kursu ve Bursa İl Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Varlığımız farkındalığımız' etkinliği unutulmaz anlar yaşattı. Konak Mahallesi Nilüfer Kur'an Kursu'nda eğitim gören öğrenciler, Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim ve ilahi okudu. 40'ı aşkın öğrencinin eğitim aldığı Kur'an kursunda Braille alfabesi bilen 2 kişi Kur'an-ı Kerim okurken, diğer öğrenciler ise ilahi söyledi.

Nilüfer'de engelli öğrencilerin rahatça ulaşabileceği bir Kur'an kursu yapılacağı müjdesini veren Nilüfer İlçe Kaymakamı Murat Süzen, "Görme engelli kardeşlerimize iki tane söz vermiştik. Birinci sözümüz bütün kardeşlerimizi evlerinde ziyaret etmekti. Bu kolay olanıydı, bunu hallettik. İkinci sözümüz ise öğrencileri umreye götürmekti. Umre biraz maliyetliydi ama Allah nasip etti, o sözümüzü gerçekleştirdik. Kardeşlerimizin 3-4 tanesinin Kabe'nin içerisine girdiğini duyunca içimizi çok daha büyük bir mutluluk doldurdu. Sayımız 40'ı geçti. Burası çok güzel bir yer ama sayıyı kaldırmıyor, büyütmemiz lazım bizim. Sadece görme engellilerin değil bedensel engellilerin de rahatça gelebileceği erişimin kolay olduğu, metro hattına yakın bir merkez kurmak istiyoruz. Hocalarımızla beraber bu güzel hizmetleri çok güzel başardık. İnşallah böyle bir merkez Türkiye'ye örnek olacak. Biz buna niyetlendik. Allah niyetimizi de bizi de boş çıkarmasın" şeklinde konuştu.

İlçe Müftü Yardımcısı Mehmet Köktaş ise, "Nice gözleri gören kardeşlerimizin Kuran'dan mahrum olduğu bir dönemde, gözleri göremediği halde akılları ve gönülleriyle beraberce Kuran'ı öğrenen bu kardeşlerimize selam olsun" dedi.

Program, öğrencilerin Filistin şiiri okumasıyla son buldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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