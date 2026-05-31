6 yaşındaki görme engelli Nil, 10 enstrümanla hayallerine yürüyor

Doğuştan görme engelli 6 yaşındaki Nil Korkmaz, çaldığı 10 enstrüman ve söylediği türkülerle dikkat çekerken, büyüyünce müzik öğretmeni olup çocuklara müzik eğitimi vermeyi hedefliyor.

Ankara'da doğuştan görme engelli olarak dünyaya gelen Nil Korkmaz, ailesinin desteğiyle müziğe çok küçük yaşlarda ilgi duymaya başladı. Henüz 6 yaşında olmasına rağmen bağlama, darbuka, gitar, keman gibi birçok enstrümanı çalabilen Nil, söylediği türkülerle de dikkat çekiyor. Korkmaz, enstrüman çalmayı ve şarkı söylemeyi çok sevdiğini belirterek, "6 yaşındayım. 10'a yakın enstrüman çalıyorum. Bağlama, darbuka, cura, piyano, org, bateri, gitar, keman ve bendir çalabiliyorum. Şarkı söylemek beni çok iyi hissettiriyor. Kendi odamda sürekli şarkı söylüyorum, kendime ait mikrofonum da var" dedi.

Öte yandan Korkmaz, televizyondan haberleri takip ettiğini ve canının sıkıldığı vakitlerde de Manifest grubu üyelerinin dans figürlerini taklit ederek yaptığını dile getirdi.

"Aşık Veysel'i çok seviyorum"

Büyüyünce müzik öğretmeni olmak istediğini ifade eden küçük Nil, "Herkese ders vermek istiyorum. Çocuklara müzik öğretmek istiyorum. Çünkü müzik yapmayı çok seviyorum. En sevdiğim şarkıcı annem. Babam da küçükken bana saz çalıyordu. Müziğe çok küçük yaşta başladım. Aşık Veysel'i çok seviyorum, onun sesi çok güzel" diye konuştu.

"Nil'in eli, kolu, her şeyi olduk"

Kızının görme engelli olduğunu 3 aylıkken öğrendiklerini belirten ve yaşadıkları süreci anlatan anne Tuğçe Soyer, "Nil doğuştan görme engelli olarak dünyaya geldi. Göz arka sinir damarlarının olmaması nedeniyle hiç görme kabiliyeti yoktu. Nil'in eli, kolu, her şeyi olduk. Gözü dışında elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Nil için neler yapabilirim diye düşündüm. Üzülmek yerine, çocuğum için ne yapabilirim diye düşündüm. O daha çok küçüktü. Ben ona ninniler ve türküler söylerken Nil bunu hemen kaptı. Elleriyle, kollarıyla hareket etmeye başladı. Söylemediğimde ağlıyordu. Baktım müziğe kulağı var, dinliyor ve meraklı" ifadelerini kullandı.

"Araştırmalara göre absolut kulağı var"

Nil'in zamanla müziğe olan ilgisinin daha da arttığını dile getiren Soyer, "Konuşmaya başlayınca söylediğim türküleri tekrar etmeye başladı. Eksikleri olsa da büyüdükçe bu eksiklikleri kapattı. Müzik kulağını, sesini, yeteneğini genetik olarak benden almış olabilir ama ben Nil'in de kendi yeteneği olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda bazı araştırmalara göre, absolut kulağı olduğunu öğrendik. Enstrümanları kendi başına çalmış olması benim dışımda olan bir durum. Hep deneme yanılma yoluyla öğrendi" şeklinde konuştu.

"Ailelerin önce durumu kabullenmesi gerekiyor"

Görme engelli çocuk sahibi ailelere tavsiyelerde bulunan Soyer, "Ailelerin önce durumu kabullenmesi gerekiyor. 'Neden benim çocuğum böyle oldu' diye düşünmek yerine çocuklarının yeteneklerini keşfetmeye çalışmaları lazım. Umutlarını kaybetmesinler. Onlar bize Allah'ın emaneti. Çocuklarının peşine düşsünler ve onları desteklesinler" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı