Hakkarili Görme Engelli Beyza, "Absolut Kulak" Yeteneğiyle Dikkat Çekiyor

Haber: Viyan ORHAN

(HAKKARİ) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan doğuştan görme engelli 17 yaşındaki Beyza Zelal Karay, değişik enstrümanları çalabiliyor. "Absolut kulağı" olan ve ilçede bazen sahne alan Karay, engelli bireylere "hiçbir zaman pes etmemelerini" öneriyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Beyza Zelal Karay, doğuştan görme engelli olmasına rağmen müzikte olan yeteneği ile dikkat çekiyor.

Öğretmeni Medya Demir'in desteğiyle keşfedilen Karay, dünyada nadir görülen "mutlak (absolut) kulak" yeteneğine sahip. Mozart ve Beethoven gibi ünlü müzisyenlerde olan bu yetenek sayesinde herhangi bir referans olmadan duyduğu notaları ayırt edebilen Karay; piyano, gitar ve ney çalabiliyor. Beyza Zelal Karay, yaşına rağmen gösterdiği başarıyla bölgesinde örnek bir müzik yeteneği olarak öne çıkıyor.

Karay, müziğe olan ilgisini küçük yaşlardan itibaren geliştirdi. Piyano, gitar ve ney çalabilen genç yetenek, zaman zaman Yüksekova'daki bir kafede sahne alarak müzikseverlerle buluşuyor.

Yaptığı açıklamada, yeteneğinin öğretmeni Medya Demir sayesinde fark edildiğini söyleyen Karay, daha sonra müziğe yoğunlaştığını belirtti. Karay, "Absolut kulak yeteneğine sahibim. Bu yetenek sayesinde bir yüzeye ya da masaya vurulan sesin notasını çıkarabiliyorum. Yeteneğimi hocam fark etti. Daha sonra müziğe ve özellikle piyanoya yöneldim" dedi.

Görme engelinin hiçbir zaman müzik yolculuğunda kendisine engel olmadığını ifade eden Karay, zaman zaman toplumsal duyarsızlık nedeniyle zorluk yaşadığını söyledi. Okul hayatında karşılaştığı sorunlara da değinen Karay, "Bazen okulda yürürken yolun ortasına bırakılan eşyalara çarpabiliyorum. Yolun ortasında taşlar oluyor. Ayağım takılıyor, bastonumla ilerleyemiyorum" diye konuştu.

En büyük desteği ailesinden gördüğünü belirten Karay, özellikle annesinin desteğinin hayatında önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi. Karay, "Ailenin desteği hem benim gibi özel bireyler hem de normal çocuklar için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Genç müzisyen, tüm gençlere ve engelli bireylere de "Hiçbir zaman pes etmeyin, hayallerinizden vazgeçmeyin" mesajını verdi.

Kaynak: ANKA