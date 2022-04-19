ANKARA (İHA) - - Göreve yeni başlayan 150 itfaiyeci sahaya hazırlanıyor

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara İtfaiyesi'nde göreve başlayan 150 yeni itfaiyeci, 'Temel İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitiminden sonra şimdi de 'Temel İtfaiyecilik' eğitimi almaya başladı. Teorik ve uygulamalı eğitimler mayıs ayına kadar devam edecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Başkent'te meydana gelebilecek yangınlara daha hızlı ve etkin müdahale edebilmek amacıyla personel sayısını artırıyor. Liyakat esasına dayalı olarak ataması gerçekleştirilen 150 yeni itfaiyeci, 'Temel İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitiminden sonra 'Temel İtfaiyecilik' eğitimi almaya başladı. Ankara İtfaiyesi merkez yerleşkesinde sahaya hazırlanan yeni itfaiyecilere mayıs ayına kadar araç ve araç üstü ekipman tanıtımı, motopomp, dalgıç pompa, sel ve su baskınlarına müdahale, kişisel koruyucu ekipmanları kuşanma ve temiz hava solunum cihazı, termal kamera ve gaz ölçüm cihazları kullanımı, yangına müdahale, yangın söndürme teknikleri, yangın söndürme usulleri, yangın söndürme maddeleri, sevk organizasyon, ekip çalışması, haberleşme, yangın yerindeki tehlikeler, labirent merkezinde kapalı, karanlık ve dar alanlar ile dumanlı ortamlarda yangın yerinin tespiti, kazazede kurtarma ve kurtarma becerileri, kurtarma ekipmanları ve kullanımı, ekip çalışması, yangına müdahale organizasyonu, itfaiye araçları ve ekipmanlarıyla yangına müdahale konularında teorik ve uygulamalı eğitim verilecek. İlk yardım eğitimini de alanında uzman eğitmenlerden alan itfaiyeciler, göreve başlamanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti.