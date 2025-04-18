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Görele'de Jandarma Operasyonu: Evde Cephanelik Bulundu

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Giresun'un Görele ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir evde büyük miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi. Y.H. isimli şahıs gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görele'de cephanelik gibi eve jandarma baskını

GİRESUN - Giresun'un Görele ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir evde cephaneliği andıran miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah imalatı ve ticaretine yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında Görele ilçesi Esenli köyünde Y.H. isimli şahsın ikametine operasyon düzenledi.

Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda gerçekleştirilen aramada; 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet Browning marka tabanca, 1 adet Bersa Lusber marka tabanca, 1 adet Oskar marka av tüfeği, 533 adet 7.62 mm çapında fişek, 184 adet 9 mm çapında fişek, 26 adet 7.65 mm çapında fişek, 60 adet 12 Cal. av tüfeği fişeği, 3 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü ve 5 adet tabanca şarjörü ele geçirildiği belirtildi.

Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla silah ve mühimmatlara el konulurken, gözaltına alınan Y.H., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, benzer olayların önlenmesine yönelik denetim ve istihbarat çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini kaydetti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BİLGE - Yerel
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