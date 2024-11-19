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Gördes'te Sonbahar Kartpostallık Güzellikler Sunuyor

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Manisa'nın Gördes ilçesi, sonbahar mevsimiyle birlikte el değmemiş doğası ve dökülen yapraklarıyla kartpostallık manzaralar oluşturuyor. Amatör fotoğrafçı İsmail Aybey, memleketindeki bu eşsiz güzellikleri fotoğraflamayı sürdürüyor.

Gördes'ten kartpostallık sonbahar görüntüleri

MANİSA - Sonbahar mevsimi dolayısıyla ağaçlardan dökülen yapraklar, Manisa'nın Gördes ilçesinde kartpostallık manzaralar oluşturdu. El değmemiş doğası ile sonbaharda ayrı bir güzelliğe bürünen Gördes fotoğraf meraklılarının yeni adresi oldu.

Hüzün mevsimi olarak bilinen sonbaharda, ağaçlardan dökülen yapraklar yurdun farklı bölgelerinde eşsiz manzaralar oluşturuyor. Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Güneşli Mahallesinde, el değmemiş doğadaki dökülen yapraklar da kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Aslen Gördesli olup Manisa'da yaşayan amatör fotoğrafçı İsmail Aybey, memleketinde sonbaharı fotoğrafladı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Aybey, "Manisa'da yaşamama rağmen memleketim Gördes'e sonbahar fotoğrafı çekmek için geldim. Gördüğünüz gibi her taraf sonbaharın eşsiz güzelliğiyle dolu. Kartpostallık fotoğraflar elde ediyorum. Doğada yeşilin, kırmızının, sarının ve turuncunun her tonu mevcut. Bunları çekmek benim için bir hobi. Sonbahar manzarasını sadece Yedigöller'de değil, memleketin her yanında bulmak mümkün. Ben de fotoğraf hobimle bu manzaraları göstermeye çalışıyorum." şeklinde konuştu.

Gördes'te Sonbahar Kartpostallık Güzellikler Sunuyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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