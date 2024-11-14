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Gördes Huzurevi'nde Yaşlılar Pazar Ziyareti Gerçekleştirdi

Gördes Huzurevi'nde Yaşlılar Pazar Ziyareti Gerçekleştirdi
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Gördes Huzurevi'nde kalan yaşlılar, üniversiteli gönüllü öğrencilerle birlikte pazar gezintisi yaparak ilçe sakinleriyle tanışma ve sosyal ihtiyacı karşılama fırsatı buldu.

Gördes Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan bir grup yaşlı, üniversiteli gönüllü öğrenciler, Huzurevi Müdürü Hakkı Altungeyik ve Müdür Yardımcısı Yasemin Özer eşliğinde pazara çıkarak hem alışveriş yaptı hem de ilçe sakinleriyle kaynaşma fırsatı buldu.

Sonbaharın sonlarına doğru havanında güneşli olduğu bir günde sandalyelerinden kalkamayan Gördes Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerinden bir grup yaşlı Huzurevi Müdürü Hakkı Altungeyik ve Huzurevi Müdür Yardımcısı Yasemin Özer eşliğinde ilçenin pazarı gezerek alışveriş yaptı.

Huzurevi Müdürü Altungeyik, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gördes Huzurevi sakinlerimiz ile güzel havayı fırsat bilerek ilçemizdeki pazar yeri giyim pazarını gezdik. Gördes ilçe halkımız ve esnaflarıyla ile tanışma ve bir süre sohbet etme fırsatımız oldu. İlçe halkı ve esnaflarımız yaşlılarımızla çok yakından ilgilendiler. Ardından tarihi Havuzlu Çarşı'da yaşlılarımız ile birlikte güzel vakitler geçirdik. Bugünkü yaptığımız etkinlikten yaşlılarımız çok mutlu oldu. Onların mutlu olması bizleri çok sevindirdi. Bu etkinlikte emeği geçen Gençlik Merkezi hocamız Gülsüm Hanıma, CBÜ MYO gönüllü öğrencilerimize, Huzurevi Müdür Yardımcısı Yasemin Hanıma ve huzurevi personellerimize çok teşekkür ederim." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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