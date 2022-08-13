Gönüllü havacılar ihtiyaç sahibi ailelerin kalbine dokunmaya devam ediyor

Gönüllü işçiler tarafından Eskişehir'de kurulan Havacılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği, yardıma ihtiyacı olan bir aileye eşya yardımında bulundu.

Topladığı yardım ve bağışlarla Eskişehir'deki yardıma muhtaç birçok insana umut olan Eskişehir Havacılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği, faaliyetlerine devam ediyor. Çeşitli aşamalardan sonra tespit edilen ihtiyaç sınırının altındaki yardıma ihtiyacı olan ailelerin durumlarına göre 3 ila 5 aylık gibi aylık periyotlarda yardımda bulunan Havacılar, bu seferde bir ailenin hayatına dokundu. Aileye yatak, yorgan, perde, koltuk takımı, halı, televizyon, fırın, ocak ve tüp gibi birçok ev eşyası yardımında bulunan dernek üyeleri, hedeflerinin hayırseverler ve ihtiyaç sahibi insanlarla köprü kurmak olduğunu ifade ettiler.

"Her ay 400'den fazla aileye erzak yardımı yapıyoruz"

Konu ile ilgili görüşlerini paylaşan Eskişehir Havacılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Önder Kaya, yardımlar sayesinde birçok insanın kalbine dokunduklarını belirterek, "Çok şükür ki 5 yılı aşan yardımlaşma faaliyetlerimizde artık her ay 400'den fazla aileye erzak yardımı yapar olduk. Erzak, kömür, bayramlık gibi yardımlarımızın yanında hayırseverlerin derneğimize bağışladıkları kullanılabilir durumdaki asli ihtiyaç olan eşyaları, aile takip sistemimizdeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya gayret ediyoruz. Yaptığımız ev ziyaretlerinde ailelerin ihtiyaçlarını not alıyor ve daha sonra bu eşyalar derneğimize geldiğinde götürüp aileye teslim ediyoruz. Bugüne kadar sahada öyle hayatlarla karşılaştık ki, insan görmeyince inanası gelmiyor gerçekten. En son eşya yardımı yaptığımız ailemiz de İzmir'den gelmişler. Türlü sıkıntıları var, evde hiçbir şey yok ve beton zeminde uyuyorlardı. Bu aileye yatak, yorgan, perde, koltuk takımı, halı, televizyon, fırın, ocak ve tüp verdik. Ayrıca elektriklerini açtırmaları için nakdi yardımda bulunduk" dedi.

"Şehrin kalbini dinliyor, hayati müdahalelerde bulunuyoruz"

Başkan Önder Kaya, daha fazla mazluma ulaşmak istediklerini söyleyerek, "Havacılar Derneği olarak bu tür yardımları sürekli yapmaktayız. Örneğin 2021 yılında 65 aileye koltuk takımı vermişiz. Eşyayı almak, taşımak, doğru aileyi tespit etmek gibi süreçleri düşündüğünüz zaman kolay işler değil. Bizim ana yardımımız erzak ama evlerin halini görünce de görmezden gelmek bize göre değil. Biz hepimiz gönüllü olarak sahadayız. Alkış almak için göstermelik işler yapmıyoruz. Şehrin kalbini dinliyor, hayati müdahalelerde bulunuyoruz. Dileyen herkes dernek resmi hesaplarımıza bağışta bulunabilir. Böyle sorularla da karşılaşıyoruz. Biz Havacılar olarak resmi bir yardımlaşma derneğiyiz. Bu ay itibariyle 3 bin 700'den fazla kayıtlı ailenin bin 617 tanesi belirli periyotlarda derneğimizden yardım almaktadır. Bu hayati yardımlarımıza katkıda bulunabilir ve bir yuvanın daha umut bulmasına vesile olabilirsiniz. Yapmış oldukları bağışlar ve özverili çalışmalarından dolayı üyelerimize ve hayır sahiplerine de buradan teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin" sözlerini kullandı. - ESKİŞEHİR