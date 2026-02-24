Haberler

Gönüllü gençler öğrencilerle buluştu

Güncelleme:
DÜZCE (İHA) –Şehit Yüzbaşı Beşir Bayraktar İlkokul ve Ortaokulu'nda öğrencilen sosyal sorumluluk bilincini artırmak, ekip çalışması ve dayanışma duygularını güçlendirmek amacıyla çeşitli faaliyetler gerçekleştirdi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bahçeşehir Gençlik Merkezi tarafından, gönüllü gençlerin katılımıyla Kabalak köyünde bulunan Şehit Yüzbaşı Beşir Bayraktar İlkokul ve Ortaokulu'na anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinliklerde, gençlerin sosyal sorumluluk bilincini artırmak, ekip çalışması ve dayanışma duygularını güçlendirmek amacıyla çeşitli faaliyetler yapıldı. Programın en dikkat çeken bölümünde gerçekleştirilen landart çalışması ile öğrenciler, doğayla iç içe üretimler ortaya koyarak hem çevre farkındalığı kazandı hem de ortak çalışma kültürünü pekiştirdi. Doğal malzemeler kullanılarak yapılan landart etkinliğinde, ekip ruhu, paylaşım ve üretme heyecanını birlikte yaşadı. Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
