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Gönen Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda Lezzet Yarışmaları Rüzgarı

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Balıkesir Gönen'de 12.'si düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda, pilav ve sütlaç yapma ile pilav yeme yarışmaları yoğun ilgi gördü. Yarışmalarda dereceye girenler ödüllendirildi.

Balıkesir Gönen'de bu yıl 12.'si düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarı, renkli etkinlikleriyle ziyaretçilerin beğenisini kazandı. Fuarda gerçekleştirilen Gönen baldosundan pilav yapma, pilav yeme ve sütlaç yapma yarışmaları, büyük bir ilgiyle takip edildi. Pilav yeme yarışmasının birincisi 9 tabak pilavla Mustafa Özşahin oldu.

Yarışmalar, katılımcıların geleneksel Gönen lezzetlerini sergileyerek kıyasıya mücadele etmesine sahne oldu. Pilav yapma ve sütlaç yapma yarışmalarında yarışmacılar en lezzetli tariflerini sunmak için hünerlerini ortaya koyarken, pilav yeme yarışmasında ise hızlarıyla öne çıktılar. Fuar yetkilileri, bu tür yarışmalarla Gönen'in zengin gastronomi kültürünün tanıtılmasını ve geleneksel tatların yaşatılmasını hedeflediklerini ifade ettiler.

Yarışmalarda dereceye giren isimler şu şekilde sıralandı: "Sütlaç yapma yarışmasında dereceye girenler 1. Ayşe Atalay, 2. Şirin Bakar ve 3. Sule Vardarbaşı. Pilav yapma yarışmasında dereceye girenler 1. Gülten Öztürk, 2. Saadet Salı ve 3. Melek Uzhuy. Pilav yeme yarışması 1. Mustafa Özşahin, 2. Erdal Kumru ve 3. İsmer Avcıoğlu ile Ersin Sarıoğlu yarışmalarda dereceye girdi."

Yarışmalarda dereceye giren katılımcılara ödülleri protokol ve fuar yetkilileri tarafından takdim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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