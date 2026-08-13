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Gönen'de 15 Yıllık Su Sorununun Gizemi Çözüldü: Borunun İçinden Kaya Çıktı

Gönen'de 15 Yıllık Su Sorununun Gizemi Çözüldü: Borunun İçinden Kaya Çıktı
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde, içme suyu ana iletim hattında yapılan çalışmalar sırasında 2009'daki sel felaketinden bu yana borunun içinde duran ve su basıncını yüzde 70 düşüren büyük bir kaya parçası çıkarıldı. Kayanın alınmasıyla basınç normale dönerken, artan tazyik nedeniyle oluşan su patlakları da BASKİ ekiplerince onarıldı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde içme suyunun ana iletim hattında yürütülen çalışma sırasında, yaklaşık 15 yıldır borunun içerisinde bulunan büyük bir kaya parçası çıkarıldı. Kayanın, suyun akışını engelleyerek hattaki tazyikin yaklaşık yüzde 70 oranında düşmesine neden olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, 2009 yılında yaşanan sel felaketinin ardından Dumanalan boru hattının içerisine giren kaya parçası, yıllar boyunca hattın içerisinde kaldı. BASKİ ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sırasında tespit edilen kaya, ekiplerin müdahalesiyle boru hattından çıkarıldı.

Kayanın çıkarılmasının ardından hatta suyun akışının normale dönmesiyle birlikte tazyikte önemli oranda artış yaşandı. Artan basınç nedeniyle ana hatta meydana gelen su patlaklarına da BASKİ ekipleri tarafından müdahale edilerek onarım çalışmaları gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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