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Gölyaka’da aşı farkındalığı için bilgilendirme standı kuruldu

Gölyaka’da aşı farkındalığı için bilgilendirme standı kuruldu
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Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Gölyaka İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, Halk Sağlığı Haftası kapsamında vatandaşlara aşı konusunda bilgilendirmede bulundu.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Gölyaka İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, Halk Sağlığı Haftası kapsamında vatandaşlara aşı konusunda bilgilendirmede bulundu.

3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Gölyaka İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından ilçede bilgilendirme ve farkındalık standı kuruldu. "Bilgiyi Sorgula, Kaynağı Doğrula, Sağlığını Aşı ile Koru" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara doğru sağlık bilgisine ulaşmanın ve aşıların hastalıklardan korunmadaki öneminin anlatıldığı bilgilendirmeler yapıldı.

Sağlıkçılar, vatandaşların sağlık konusunda güvenilir kaynaklardan bilgi edinmesinin önemine dikkat çekerek aşı konusunda farkındalığın artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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