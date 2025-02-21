Gölya Tabiat Parkı'ndaki Deve Kuşunun Dansı Gülümsetti

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan Gölya Tabiat Parkı'nda kar yağışı ile birlikte bir deve kuşunun adeta dans edercesine yaptığı gösteri cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Sakarya'da etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Yağış ile birlikte Arifiye ilçesinde bulunan Gölya Tabiat Parkı'nda bulunan bir deve kuşunun sevinç gösterisi ise gülümsetti. Beyaza bürünen bölgede adeta dans edercesine hareket eden deve kuşunun görüntüleri cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - SAKARYA