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Gölya Tabiat Parkı'ndaki Deve Kuşunun Dansı Gülümsetti

Gölya Tabiat Parkı'ndaki Deve Kuşunun Dansı Gülümsetti
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Sakarya'nın Arifiye ilçesinde etkili olan kar yağışı ile birlikte Gölya Tabiat Parkı'nda bir deve kuşunun sevinç gösterisi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan Gölya Tabiat Parkı'nda kar yağışı ile birlikte bir deve kuşunun adeta dans edercesine yaptığı gösteri cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Sakarya'da etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Yağış ile birlikte Arifiye ilçesinde bulunan Gölya Tabiat Parkı'nda bulunan bir deve kuşunun sevinç gösterisi ise gülümsetti. Beyaza bürünen bölgede adeta dans edercesine hareket eden deve kuşunun görüntüleri cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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