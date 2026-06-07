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Yaşlı ve engelli vatandaşlar doyasıya eğlendi

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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen Psiko-Sosyal Destek Programı kapsamında yaşlı ve engelli vatandaşlar için piknik etkinliği yapıldı. Kaymakam Odabaşı, sosyal uyum çalışmalarının süreceğini belirtti.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen Psiko-Sosyal Destek Programı'nda yaşlı ve engelli vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Gölpazarı'na bağlı Kurşunlu köyünde kaymakamlık tarafından yürütülen Psiko-Sosyal Destek Programı'nın ikinci etabı yapıldı. Yaşlı ve engelli vatandaşlara psiko-sosyal gelişimlerini ve motivasyonlarını desteklemek amacıyla Kurşunlu köyü mesire alanında bir piknik etkinliği düzenlendi. Vatandaşlar sosyal hayata katılımlarını artırmayı hedefleyen bu anlamlı programa, paydaş kurumlar ve gönüllü öğrencilerimiz eşlik etti. Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı katılımcılarla tek tek ilgilenerek, vatandaşların refahını ve sosyal uyumunu desteklemeye yönelik çalışmaların kurumlar arası güçlü bir koordinasyonla devam edeceğini söyledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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