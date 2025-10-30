Haberler

Gölpazarı'nda Yangın Komisyonu Toplantısı Yapıldı

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, muhtemel yangınlara karşı alınacak önlemler ve alınacak koordinasyon çalışmalarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç başkanlığında gerçekleştirilen Yangın Komisyonu toplantısında, muhtemel yangınlara karşı alınacak önlemler ve yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Öğretmenevi'ndeki toplantıda, ilçede meydana gelebilecek muhtemel yangınlara karşı alınması gereken tedbirler, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, yangın söndürme ekipmanlarının etkin kullanımı ve halkın bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Ayrıca, kırsal alanlarda risk oluşturan bölgelerin tespiti ve gerekli önleyici faaliyetlerin hızla hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

Kaymakam Feyza Nur Kılıç, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, yangınla mücadelede tüm kurumların iş birliği içinde hareket etmesinin önemine vurgu yaparak, "Amacımız, hem vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak hem de doğal varlıklarımızı korumaktır. Bu doğrultuda tüm birimlerimizle koordineli şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
