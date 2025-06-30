Gölpazarı'nda Tarım Denetimleri Sıkı Bir Şekilde Devam Ediyor

Gölpazarı'nda Tarım Denetimleri Sıkı Bir Şekilde Devam Ediyor
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Gölpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, biçerdöver ve hasat denetimlerini sürdürüyor. Çiftçilerin ürün kaybı yaşamaması için sahada yoğun mesai harcayan ekipler, hava sıcaklıkları hakkında uyarılarda bulundu.

Gölpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, biçerdöver ve hasat denetimlerini titizlikle sürdürüyor.

Hububat hasadı sürecinde çiftçilerin ürün kaybı yaşamaması ve hasadın sorunsuz şekilde tamamlanması için ekipler sahada yoğun mesai harcıyor. Ayrıca yem bitkisi ekili alanlarda da hasat kontrolleri aralıksız devam ederken, ayçiçeği ekilişinin bulunduğu tarlalarda hastalık ve zararlı takibi yapılarak muhtemel tehditlere karşı önlemler alınıyor.

Yetkililer, hava sıcaklıklarının artış gösterdiği bu günlerde üreticileri ve biçerdöver operatörlerini uyararak, özellikle biçim saatlerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Yangın riskine karşı biçerdöverlerde yangın tüpünün mutlaka bulundurulması gerektiği hatırlatılırken, arazi yapısına göre en uygun tabla ayarının yapılmasının da ürün kaybını önlemek açısından büyük önem taşıdığı belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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