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Kaymakam Odabaşı'na duygulandıran veda

Kaymakam Odabaşı'na duygulandıran veda
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yaşayan Sebahat Teyze, Kaymakam Feyza Nur Odabaşı'nı makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti ve dualarıyla duygusal anlar yaşattı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı'na duygulandıran veda ziyareti gerçekleştirildi.

Gölpazarı ilçesinde yaşayan Sebahat Teyze, Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı'nı makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti. Sebahat Teyze, Kaymakam Feyza Nur Odabaşı'na iyi dileklerini iletirken, samimi sohbeti ve içten dualarıyla duygusal anlar yaşanmasına vesile oldu. Ziyaret, vefanın ve gönül bağlarının güzel bir örneği oldu.

Kaymakam Feyza Nur Odabaşı, "Sebahat Teyzemize nazik ziyareti, anlamlı hediyesi ve içten duaları için teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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