Gölpazarı'nda Kadınlarla Kitap Okuma Etkinliği
Bilecik'in Gölpazarı İlçe Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, köydeki kadınlarla bir araya gelerek kitap okuma etkinliği düzenledi. Etkinlikte kitaplar üzerinde tartışmalar yapıldı ve katılımcılar yeni bakış açıları kazandı.
Samimi bir atmosferde gerçekleştirilen buluşmada, kitaplar üzerinden fikir alışverişi yapılırken, kadınlarla keyifli sohbetler de gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında katılımcılar, okunan kitaplar üzerine görüşlerini paylaşarak yeni bakış açıları kazanma fırsatı buldu. Kaymakam Kılıç, "Kitaplar insanları bir araya getiren önemli bir köprüdür. Birlikte okumak, birlikte öğrenmek ve birlikte güçlenmek bizleri daha da ileriye taşıyor" dedi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel