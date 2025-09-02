Gölpazarı'nda Kadınlarla Kitap Okuma Etkinliği

Bilecik'in Gölpazarı İlçe Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, köyde yaşayan kadınlarla bir araya gelerek kitap okuma etkinliği düzenledi.

Samimi bir atmosferde gerçekleştirilen buluşmada, kitaplar üzerinden fikir alışverişi yapılırken, kadınlarla keyifli sohbetler de gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında katılımcılar, okunan kitaplar üzerine görüşlerini paylaşarak yeni bakış açıları kazanma fırsatı buldu. Kaymakam Kılıç, "Kitaplar insanları bir araya getiren önemli bir köprüdür. Birlikte okumak, birlikte öğrenmek ve birlikte güçlenmek bizleri daha da ileriye taşıyor" dedi. - BİLECİK