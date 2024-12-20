Gölpazarı'nda Beşgöller 'Sulak Alan' Oluyor

Bilecik'e bağlı Gölpazarı ilçesinin Beşgöller'in 'Sulak Alan' olması için önemli kararlar ve adımlar atıldı.

Vali Şefik Aygöl başkanlığında, İl Mahalli Sulak Alan Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Vali Şefik Aygöl'ün yanı sıra Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş ve beraberinde birçok protokoller katıldı. Toplantıda; Gölpazarı ilçesinin saklı güzelliklerinden Beşgöller'in 'Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan' tescili amacıyla çalışmalar başlatıldı.

Beşgöller'in yaşam döngülerinin en azından bir kısmında sulak alana bağımlı olan bitki ya da hayvan türlerinin alanda görülmüş olması, sulak alanların kirletilmemesi, doğal yapılarının ve ekolojik karakterlerinin korunması açısından önemli görülmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi açısından önemli alanların ziyaretçilere tanıtılması için ulaşımın kolay olduğu bir alan olması nedeniyle tescil çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

Vali Şefik Aygöl, daha önce Beşgöller'de gerçekleştirdiği ziyaret ve incelemede; yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmeler yapılarak, vatandaşlara en iyi hizmetin sunulması hedeflendiğini belirtmişti. - BİLECİK