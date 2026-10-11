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Gölpazarı Kaymakamı Titiz, tarım ve ormancılık çalışmalarını yerinde inceledi

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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Kaymakam Onur Titiz, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Orman Şefliğini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette devam eden ve planlanan faaliyetler ele alındı; Titiz, kurum personeline çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Orman Şefliğinde yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Orman Şefliğini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında kurum yetkililerinden bilgi aldı. Ziyaretlerde ilçede devam eden faaliyetler ve planlanan çalışmalar ele alınırken, kurum personeliyle de bir araya gelen Kaymakam Titiz, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, "İlçemizde tarım ve ormancılık alanında yürütülen çalışmaları yakından takip ediyoruz. Kurumlarımızın koordinasyon içerisinde yürüttüğü çalışmalar, ilçemizin gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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