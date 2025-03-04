Bahçeli ile Demirtaş ne konuştu? İşte sürpriz telefon görüşmesinin detayları

Bahçeli ile Demirtaş ne konuştu? İşte sürpriz telefon görüşmesinin detayları
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı

İstanbul'da CHP'li Belediye Başkanı tutuklandı
İşte Selahattin Demirtaş'ın hastaneden görüntüsü

İşte Selahattin Demirtaş'ın hastaneden görüntüsü
Trump, Zelenskiy'i asıl şimdi kapı dışarı etti: Artık tahammülümüz yok

Trump, Zelenskiy'i asıl şimdi kapı dışarı etti: Artık tahammülümüz yok

Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda Eğitim ve Sosyal Faaliyetler İçin Yeni Derslik ve Konferans Salonu Açıldı

Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda Eğitim ve Sosyal Faaliyetler İçin Yeni Derslik ve Konferans Salonu Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda açılan yeni derslik ve konferans salonunun mahkûmların topluma kazandırılması açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. Eğitim ve meslek edindirme faaliyetlerinin cezaevindeki rehabilitasyon süreçlerine katkı sağlayacağını vurguladı.

Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda mahkümlar ve cezaevi personeli için yapılan derslik ve konferans salonu açıldı.

İl protokolü ile birlikte açılış törenine katılan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, ceza infaz kurumlarında eğitim ve sosyal faaliyetlerin önemine dikkat çekerek, yapılan bu tür yatırımların mahkümların yeniden topluma kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlayacağını vurguladı.

Törenin ardından cezaevindeki atölyeleri ziyaret eden Vali Aygöl, burada mahkümlar tarafından üretilen çeşitli el sanatları ve atölye çalışmalarını inceledi. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Aygöl, üretimin ve meslek edindirme faaliyetlerinin mahkümların rehabilitasyonu açısından kritik olduğunu ifade etti.

Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun'un ev sahipliğinde gerçekleşen ziyaret, cezaevi personeli ve aileleriyle düzenlenen iftar programı ile sona erdi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen iftar programında, cezaevi personeli ve aileleriyle sohbet eden Vali Aygöl, onların görüş ve taleplerini dinledi.

Ceza infaz kurumlarında eğitim ve sosyal projelerin devam edeceğini belirten Vali Aygöl, çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Oscar Töreni'ne damga vuran an! Eşinin yanında dudağından öptü
img

Tiryakiye sigarayı bıraktıracak dev zam geliyor
img

Piyasaların merakla beklediği Şubat ayı enflasyonu belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi! Askeri müdahale imasında bulundu

Avrupa'nın orta yerinde bir anda savaşın eşiğine geldiler
Beşiktaş, armasını yeniledi

Beşiktaş'ın arması değişti
İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti: Ben boşuna mı okudum?

İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti
Milyonların aklındaki soru canlı yayında Nihat Hatipoğlu'na soruldu

Milyonlarca kişinin aklındaki soruyu küçük bir çocuk sordu
Türkiye'de de satılan ünlü meyve suyu markası iflas bayrağını çekmek üzere

Türkiye'de çok satan ünlü meyve suyu markası iflas bayrağını çekti
Santorini depremi Osmanlı arşivinden çıktı! Korkulan olursa tehlike büyük

Korkulan senaryo Osmanlı arşivinden çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.