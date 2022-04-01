Gölcük Yeni Sanayi Cami ibadete açıldı

GÖLCÜK, KOCAELİ (İHA) - Gölcük Belediyesi'nin kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde hayata geçirdiği Yeni Sanayi Sitesi içerisinde yapılan Yeni Sanayi Cami, bugün ibadete açıldı.

Kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde Yeni Sanayi Sitesi içerisinde yapımına başlanan Sanayi Cami, bugün cuma namazı ile ibadete açıldı. Caminin açılışına; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Fikri Işık, İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut ve vatandaşlar katıldı. Caminin yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Ramazan ayının arifesinde camimizin açılışını yapmayı planlıyorduk Mevla'm duamızı kabul etti. Ramazanın tam başlangıcında mübarek günde camimizi tamamlamak bize nasip oldu. Camimizin avlusuna çınar, kestane ve hurma fidanlarını ektik. Fidanlarımız büyüdüğü zaman burası bir orman haline gelecek. Camimiz ilçemize, Sanayi Çarşısı esnafımıza hayırlı olsun" dedi.

"Burayı inşa eden milletimizin imanı, iradesidir"

Herkesin Ramazan ayını kutlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Buradaki hizmette herkesin katkısı var. Dernek başkanlarımızdan belediye başkanımıza herkese teşekkür ediyorum. Burayı inşa eden milletimizin imanı, iradesidir. Allah bu imanı ve iradeyi bu memleketin üstünden eksik etmesin" diye konuştu.

"Kocaeli'de ilk sanayi dönüşümünü Gölcük'ten başlattık"

Caminin tüm Gölcük halkına hayırlı olmasını dileyen AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, "Gölcük'ün en kritik tarihi 1999 depremidir. 1999'da Gölcük'te sadece çöken binalar olmadı aslında umutlarda yerle bir olmuştu. Gölcük halkı kısa sürede kendini toparladı ve geleceğe dair yeni bir umut inşa etti. El ele verilerek Gölcük küllerinden yeniden doğdu. O süreçte emek veren, katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. 2004 yılında Gölcük'ün, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine alındıktan sonra yeniden imar faaliyeti büyük bir hızla başladı. Gölcük'ün eski halini biliyorsunuz, esnafımızın mustarip olduğu bir durum vardı. Kocaeli'de ilk sanayi dönüşümünü Gölcük'ten başlattık. Sanayi sitemize yakışan bütün paydaşların katılımıyla güzel bir caminin açılışını gerçekleştirdik. Hayırlara vesile olsun" şeklinde konuştu.

Programdan sonra vatandaşlara yemek ikram edildi. - KOCAELİ