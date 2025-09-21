Gölcük'te kuşaklar köy gezisinde buluştu

Gölcük'te hayata geçirilen "Çınarlarla Fidanlar" adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında, huzurevi sakinleri ile Sosyal Hizmetler bünyesindeki çocuklar bir araya geldi.

Gölcük'te örnek bir projeye imza atıldı. Huzurevi sakinleri ile Sosyal Hizmetlerde kalan çocuklar, Gölcük'ün 6 köyünü ziyaret ederek unutulmaz bir gün geçirdi. Gölcük Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kadın Kolları Başkanı Yasemin Yazıcıoğlu Demircan ve Gölcük Muhtarlar Derneği Başkanı Bilge Saral'ın öncülüğünde hayata geçirilen programda, yaşlılar ve çocuklar köylerin doğal, kültürel ve sosyal zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Etkinliğe, Gölcük Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Acar, Kavaklı Muhtarı Müzeher Değer ve huzurevi yetkilileri de katıldı.

6 köy gezildi

Program Panayır köyünde başladı. Panayır Muhtarı Kadir Kılıç ve eşi, misafirleri çiçek ve çikolata ile karşıladı. Yeni Ferhadiye'de köylülerin hazırladığı kahvaltı, yaşlılar ve çocukların yüzlerini güldürdü.

Nüzhetiye'de Muhtar Mehmet Sertoğlu, misafirlerini köy kahvesinde ağırlarken, Eski Ferhadiye'de şifalı köy suyu ikram edildi. Mamuriye Muhtarı Kenan Salman ve Siyretiye Muhtarı Sinan Kahraman, köy halkıyla birlikte konuklara sıcak misafirperverlik gösterdi. Son durak ise Ümmiye Köyü oldu. Muhtar Vahit Kanpara, konukları köy meydanında ağırladı.

"Bir yıldır hayalimizdeydi"

Programa katılan Gölcük Muhtarlar Derneği Başkanı Bilge Saral, "Böyle bir etkinliğin içinde olmak bizleri çok mutlu ediyor. Gençlerimiz ve yaşlılarımız bir arada. Çınarlarla Fidanlar adlı projemiz bir yıldır hayalimizdeydi. Bunu hayata geçirdiğimiz için Gölcük Köyleri Yardımlaşma Derneği ile birlikte çok mutluyuz. Yaşlılarımız bizim çınarlarımız, çocuklarımız ise fidanlarımız. Bu proje herkese örnek olsun istiyoruz. İnşallah bu tür projeler artarak devam eder. Katkı veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Çınarlar ve fidanlar bir araya geldiler

Programa katılan Gölcük Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kadın Kolları Başkanı Yasemin Yazıcıoğlu Demircan, "Bugünkü projemiz, çınarlarımızla fidanlarımızı bir araya getirmek ve aynı zamanda köy halkıyla buluşturup köylerimizi tanıtmaktı. Yaklaşık iki aydır köylerimizdeki kadınlar için önemli çalışmalar yürütüyorduk. Bu projemiz de kahvaltı ve yemek programımızla anlam kazandı. Aramızda şehit ve yetim çocuklarımız da vardı. Bu projede bize en büyük desteği Gölcük Muhtarlar Derneği Başkanı Bilge Saral ve köylerimizin muhtarları verdi. Özellikle Murat Kayabay ve Sinan Kahraman bizleri olağanüstü bir misafirperverlikle ağırladılar. Diğer köy muhtarlarımız da çiçeklerle karşılayıp çeşitli ikramlarda bulundular. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Huzurevi sakinleri ve çocuklar çok mutlu

Huzurevi sakinleri, köyleri ilk kez gezdiklerini belirterek mutluluklarını dile getirdi. Çocuklar ve yaşlılar gün boyunca sohbet ederek birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı buldu. Katılımcılar, yöresel kıyafetleri, yemekleri ve köylerin kültürel zenginliklerini yakından görme şansı elde etti. Program sonunda çocuklara ve huzurevi sakinlerine çeşitli hediyeler verildi. Önümüzdeki günlerde farklı köylerde de benzer etkinliklerin düzenleneceği belirtildi. - KOCAELİ