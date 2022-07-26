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Gölbaşı şehir içi asfaltlama çalışmaları başladı

Gölbaşı şehir içi asfaltlama çalışmaları başladı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde şehir içi asfaltlama çalışmaları kesilen kurban ve yapılan dualarla başladı.

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde şehir içi asfaltlama çalışmaları kesilen kurban ve yapılan dualarla başladı.

Ak Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman belediye başkanı Süleyman Kılınç, Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Çelikhan belediye başkanı Mustafa Bulut, Karayolları 8. Bölge Müdürü Yusuf Güneş, Gölbaşı ilçe Başkanı Hakan Toydaş, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi ile Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesi arasında yapılacak olan 48 kilometrelik karayolunun içerisinde kalan 4 kilometrelik Gölbaşı şehir içi kazma çalışmalarına 1 Nisan Bulvarı Tabiat üzerinde başlandı.

Çalışmaların hayırlara vesile olmasını dileyen Milletvekili Ahmet Aydın, "Gölbaşı şehir içi asfaltlama çalışmaları yolumuzda asfalt temel çalışmaları yapılmaya başlandı. İlk kazma vuruldu. Biz de çalışmaları yapan ekibimizi ziyaret ettik. Kendilerine sadece bu yolda değil tüm sezon boyunca yapacakları çalışmalarda kolaylıklar diliyoruz. Kazasız belasız çalışmalarını tamamlamalarını Mevla'mdan niyaz ediyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından yapılan kurban kesimi ve dualar sonrasında kazı çalışmalarına başlanıldı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milletvekili Ahmet Aydın AK Parti Adıyaman Yerel Haberler

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