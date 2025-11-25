Gölbaşı'nda Kadına Yönelik Şiddete Karşı Etkinlik Düzenlendi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Gölbaşı Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü de destek verdi. Gölbaşı 15 Temmuz Demokrasi Meydanında gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı, farkındalık oluşturmak amacıyla pankartlar açıldı. Ayrıca kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir adım olan KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapılarak vatandaşların uygulamayı kullanmaları teşvik edildi. - ADIYAMAN