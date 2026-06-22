Deprem kaymalarına karşı kadastro güncelleme toplantısı yapıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı köylerde, hem kadastro yapım yılından kalan hataları gidermek hem de 6 Şubat 2023 depremlerinin neden olduğu sınır kaymalarını düzeltmek amacıyla kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan "Kadastro Haritalarının Güncellemesi Çalışmaları" kapsamında düzenlenen toplantıya ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. Adıyaman Kadastro Müdürlüğü koordinesinde organize edilen buluşmada, vatandaşların mülkiyet haklarının korunması ve sınır ihtilaflarının önüne geçilmesi hedeflenen çalışmalar detaylıca ele alındı. Toplantıda, Adıyaman Kadastro Müdürlüğü'nde görevli Kontrol Mühendisi Fatih Yıldırım geniş kapsamlı bir sunum ve bilgilendirme konuşması yaptı. Yıldırım, teknik olarak haritalarda yapılacak güncellemeleri ve izlenecek yol haritasını aşama aşama ilçe sakinlerine aktardı.

Gölbaşı halkının sorularını yanıtlamak ve süreci aktarmak üzere toplantıya ayrıca Adıyaman Kadastro Müdürü Ali İhsan Gürbüz, Kadastro Müdür Yardımcısı Öner Ağcabay, Kadastro Üyesi Abdulgani Yücetaş ve Kadastro Teknisyeni Fevzi Tümay da katılım sağladı. Yetkililer, asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin bölgedeki zemin yapısında ve dolayısıyla tapu sınırlarında fiziki kaymalara yol açtığını belirtti.

Yapılacak olan güncel kadastro çalışmalarıyla birlikte, hem geçmişten gelen teknik hataların temizleneceği hem de deprem kaynaklı yeni kaymaların yasal mevzuata uygun şekilde düzeltilerek mülkiyet güvenliğinin yeniden tesis edileceği vurgulandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı