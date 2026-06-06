Kaymakam Algın ve Başsavcı Duran, adliye lojmanlarında incelemelerde bulundu
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Kaymakam Kadir Algın ve Cumhuriyet Başsavcısı Kaan Duran, yapımı devam eden adliye lojmanlarında incelemelerde bulundu. Yetkililer, yüklenici firmadan projenin son durumu ve tamamlanma süreci hakkında bilgi aldı.
Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın ile Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Kaan Duran, yapımı devam eden adliye lojmanlarında incelemelerde bulundu.
İlçede yürütülen kamu yatırımlarını yerinde takip etmek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette Kaymakam Algın ve Başsavcı Duran, inşaat çalışmalarının son durumunu değerlendirdi.
Kaymakam Algın ve Başsavcı Duran, yüklenici firma temsilcilerinden projenin mevcut aşaması, tamamlanma süreci ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı