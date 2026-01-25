Gölbaşı'nda 6 Şubat depremleri anma etkinlikleri toplantısı yapıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü kapsamında düzenlenecek anma etkinlikleri için hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın başkanlığında yapılan toplantıya ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantıda, anma programının detayları ele alınırken kurumlar arası koordinasyon ve iş birliği konuları görüşüldü. Kaymakam Algın, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları saygıyla anmak ve yaşanan acıları unutmamak adına düzenlenecek etkinliklerin önemine dikkat çekti.

Toplantıda alınan kararların, etkinliklerin düzenli ve anlamlı bir şekilde gerçekleştirilmesine katkı sağlayacağı belirtildi. - ADIYAMAN