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Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne 'Anne Dostu Hastane' Unvanı

Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne 'Anne Dostu Hastane' Unvanı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı kriterlerini karşılayarak 'Anne Dostu Hastane' unvanını almaya hak kazandı. Hastane, gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde güvenli, saygılı ve destekleyici hizmet sunumuyla öne çıkıyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe Devlet Hastanesi, "Anne dostu hastane" unvanını almaya hak kazandı.

Gölbaşı Devlet Hastanesi, anne ve bebek sağlığını merkeze alan nitelikli sağlık hizmetleri doğrultusunda yürüttüğü çalışmaların sonucunda "Anne Dostu Hastane" unvanı verildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kriterler kapsamında; gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde anne adaylarına güvenli, saygılı, destekleyici ve kanıta dayalı sağlık hizmeti sunulması hedefleniyor. Gölbaşı Devlet Hastanesi, bu kapsamda doğum hizmetlerinin niteliğini artırmaya yönelik fiziki durumlar, sağlık personelinin eğitimi ve hasta odaklı uygulamalarla örnek bir hizmet anlayışı ortaya koydu.

Anne adaylarının mahremiyetinin korunması, normal doğumun teşvik edilmesi, doğum sürecinde anneye duygusal ve fiziksel destek sağlanması ile anne-bebek bağlanmasının güçlendirilmesine yönelik uygulamalar hastanemizde titizlikle yürütülüyor.

Ayrıca doğum sonrası anne sütü ve emzirmenin desteklenmesi konusunda da etkin çalışmalar sürdürülmekte.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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