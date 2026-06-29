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Gölbaşı'nda Muharrem Ayı dolayısıyla aşure programı düzenlendi

Gölbaşı'nda Muharrem Ayı dolayısıyla aşure programı düzenlendi
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Muharrem Ayı dolayısıyla Gölbaşı Cem Evi'nde düzenlenen aşure programına Kaymakam Kadir Algın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Muharrem Ayı dolayısıyla Gölbaşı Cem Evi'nde aşure programı gerçekleştirildi.

Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın'ın katılımıyla düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Kaymakam Kadir Algın, Muharrem Ayı'nın birlik, beraberlik, paylaşma ve kardeşlik duygularını pekiştiren önemli günlerden biri olduğunu belirterek, tutulan oruçların, yapılan duaların ve dağıtılan lokmaların kabul olmasını temenni etti.

Duaların edilmesinin ardından katılımcılara aşure ikram edildi. Yoğun katılımın olduğu program, aşure ikramının ardından sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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