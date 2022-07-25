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Gölbaşı Belediyesinden çocuklar için ücretsiz yüzme kursu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Gölbaşı Belediyesinden çocuklar için ücretsiz yüzme kursu

Ankara Gölbaşı Belediyesi, "Gölbaşı'nda Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın" sloganıyla yola çıkarak Gölbaşı'nda çocuklara ücretsiz yüzme kursu veriyor.

Ankara Gölbaşı Belediyesi, "Gölbaşı'nda Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın" sloganıyla yola çıkarak Gölbaşı'nda çocuklara ücretsiz yüzme kursu veriyor. Prof. Dr. Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezi ve Rauf Denktaş Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi'ndeki kurslardan 6-13 yaş grubundaki çocuklar ücretsiz şekilde yararlanıyor.

Gölbaşı Belediyesi bünyesinde bulunan Rauf Denktaş Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi, verdiği spor hizmetlerle tüm yaş gruplarına hitap ediyor. Her yönüyle tam donanımlı tesislerde fitness, sauna ve yarı olimpik yüzme havuzu bulunuyor. Tesislerde, çocuklar ve her yaş grubundan kişiler için bireysel dersler ve grup dersleri yapılıyor. Yüzmeyi öğrenmek, yüzmek ve su sporları yapmak isteyen herkese hizmet veren yarı olimpik havuzda, her yaştan vatandaşa uzmanlar tarafından temel yüzme eğitimi veriliyor.

"Çok güzel geri dönüşler almaya başladık"

Organizasyon hakkında bilgi veren Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Yüzme kurslarımız, alanında uzman eğitmenler tarafından veriliyor. Çok güzel geri dönüşler almaya başladık. Kurslarımız ile Gölbaşı'mızda yüzme bilmeyen çocuğumuz kalmayacak. Çocuklarımızın ve gençlerimizin spor ile ilgilenen bireyler olması için elimizden gelen bütün çalışmaları yürüteceğiz" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gölbaşı Belediyesi Ankara Gölbaşı Çocuk Yerel Haberler

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