Gölbaşı Belediyesi çalışanlarına lezzet müjdesi - Haberler

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, belediye çalışanlarına uygun ücretle öğle yemeklerini alabilmelerini sağlayan düzenlemenin hayata geçtiğini müjdeledi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek belediye çalışanlarına müjde vermeye devam ediyor. Belediye çalışanlarının uygun ücretle öğle yemeklerini alabilmelerini sağlayan düzenlemenin hayata geçtiğini müjdeleyen Şimşek "Çalışanlarımıza kendi bünyemizde yaptığımız sağlıklı yemeklerle buluşturacağız. Hem çalışanımızın cebi hem de yüzü gülecek" dedi.

Yaptığı maaş iyileştirmeleri ve promosyon güncellemeleri sonrası çalışanlarına yeni bir müjde daha veren Şimşek çalışanların yüzünü güldürdü. Belediye bünyesindeki aşçılar tarafından sıcak yemek çıkacağını ve belediye personeline cüzi bir rakamla öğle yemeği hizmetinin sunulacağını aktaran Ramazan Şimşek, "Belediyemiz aşçıları tarafından özenle hazırlanan öğle yemekleri artık çalışma arkadaşlarımız için sadece 10 TL. Bundan sonra çalışanlarımız hem daha hijyenik hem de daha uygun fiyata yemeklerle buluşmuş olacak" açıklamasında bulundu.

Belediye personeli ise yapılan bu düzenleme sonrası memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

"Hem lezzetli hem de uygun fiyata. Başkanımız Ramazan Şimşek'e teşekkür ederiz. İşçilerini ve memurlarını düşündüğü için sayın başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bize büyük bir iyilik yaptı. Belediyemizde bu fiyata sağlıklı, kaliteli yemek yediğimiz için çok mutluyuz. Emekleri için çok teşekkür ederiz. 11 senedir burada çalışıyorum. Çok mutlu oldum. Kaliteli hizmet uygun fiyat." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel