Gökova Ekoloji Meclisi'nden Kalben'e Konser Çağrısı

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Gökova Ekoloji Meclisi, ünlü şarkıcı Kalben'e, 6 Haziran'da Akyaka'da düzenlenmesi planlanan konseriyle ilgili çağrıda bulundu. Çağrı metninde konser alanının, Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) içerisinde yer aldığı ve Nitelikli Doğal Sit Koruma Alanı statüsünde bulunduğu ifade edildi.

Muğla'nın Ula ilçesinde Muğla Valiliği'ne bağlı Muğla Vakfı tarafından yapılan Nitelikli Doğal Sit Alanı'nda bulunan Akyaka Orman Kampı'ndaki parke taşı döşeme ve ağaç kesimi çalışmalarına vatandaşların tepkisi sürüyor.

Ünlü şarkıcı Kalben'in 6 Haziran'da Gökova Sulak Alanı'nda bulunan bir işletmede konser vereceğinin duyurulmasının ardından Gökova Ekoloji Meclisi, sanatçıya çağrıda bulundu.

Gökova Ekoloji Meclisi tarafından yapılan açıklamada, "6 Haziran 2025 tarihinde Akyaka'da düzenleneceğini duyduğumuz Kalben'in konser etkinliği ile ilgili bilet satışları yapılmaya başlanmıştır. Konserin düzenleneceği alan, Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde, Nitelikli Doğal Sit Koruma Alanı statüsündedir. Bu tür koruma alanlarının Koruma ve Kullanma Esaslarına göre 'yaban hayata zarar verecek, rahatsızlık yaratacak ve ekolojik ilişkilerin bozulmasına neden olabilecek hiçbir faaliyete izin verilemez'" denildi.

Söz konusu etkinlik sırasında koruma alanı üzerinde oluşacak aşırı insan baskısının, ışık ve gürültü kirliliğinin yaban hayata zarar vereceği öne sürülen açıklamada, "Ekolojik ilişkilerin bozulmasına yol açacağı açıktır. Bu tür faaliyetler Doğal Sit Koruma ve Kullanma Esaslarına aykırıdır ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurumu'ndan (TVKK) izin alınmasını gerektirir. TVKK'dan izin alınmadan yapılacak böyle bir etkinlik, ayrıca Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na göre de suç niteliğindedir. Daha önce de Gökova ÖÇKB içerisinde aynı statüdeki başka alanlarda planlanan benzer etkinlikler Valilik tarafından aynı gerekçe ile iptal edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gökova Ekoloji Meclisi olarak Sayın Kalben ile menajerleri ve sosyal medya üzerinden iletişim kurduk; konserin düzenleneceği alanla ilgili bilgileri paylaştık ve yasal mevzuatı hatırlatarak bu konser etkinliğinin iptal edilmesini rica ettik. Ancak şu ana kadar bu doğrultuda bir olumlu geri dönüş olmadığı için bu kez kamuoyuna açık olarak bu çağrımızı yineliyoruz. Gökova Ekoloji Meclisi olarak yasalara ve doğa koruma kurallarına uygun düzenlenecek hiçbir etkinliğe karşı olmadığımızı belirterek, Sayın Kalben Sağdıç'ın bizlerin doğanın korunması için gösterdiğimiz duyarlılığı anlamasını, paylaşmasını ve bu etkinlikten vazgeçmesini diliyoruz. Bu vesile ile Muğla Valiliği'ne de çağrı yaparak TVKK'ya aykırı, ekosisteme zarar verecek bu tür etkinliklere izin vermemesi ve izinsiz düzenlenen bu etkinliğin iptal edilmesi için gereğini yapmaya davet ediyoruz."